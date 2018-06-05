11 ароматов-легенд, которыми пользовались наши мамы (а теперь и мы)

Редакторы BeautyHack — о любимых ароматах из детства и юности от Versace, Molinard, Chanel , Yves Saint Laurent и других брендов.

Туалетная вода In Love Again, Yves Saint Laurent

Сколько себя помню, всегда хотела быть похожей на маму — с ее неизменной стрижкой каре (как у героини фильма «Куда приводят мечты»), белыми рубашками oversize и аккуратными лодочками. В 90-х она почти не красилась, да и сейчас предпочитает nude, зато ароматы любила стойкие и заметные. Когда на ее трюмо появилась яркая зеленая коробочка с заветной надписьюYves Saint Laurent, было сразу понятно — мама нашла нового любимчика! Пах он очень свежо и по-женски брутально — грейпфрутовым соком, скошенной травой и теплым мускусом, на коже держался несколько дней, а на одежде — бесконечность (это я вам как человек, часто берущий в долг мамины вещи, говорю). Сейчас с высоты своих бьюти-знаний, удивляюсь необычной парфюмерной композиции — в базе компанию мускусу составили ежевика и томат, в сердце — водяная лилия и роза, а среди верхних нот есть (внимание) водка! Храню баночку с остатками парфюма до сих пор, как маленькую машину времени, — откупориваю крышку и переношусь в детство.

Цена: 7300 руб. (80 мл)

Туалетная вода Alien, Thierry Mugler

Тестировала менеджер проекта BeautyHack Анастасия Лягушкина

Первого легендарного «пришельца» французский Модный дом выпустил в 2005 году, затем последовал ряд перевыпусков. Последние два появились в этом году — Man для мужчин и цветочный Flora Futura. Но знакомство с ароматом нужно начинать с азов — первого Alien с древесными и жасминовыми нотами. Вообще, жасмин — это первое, что вы ощутите, вдохнув аромат. Чуть позже раскроются амбра и древесные аккорды. Я ощутила также цитрус, хотя в пирамиде он не заявлен. Жасмин, сирень, нотки железа, табак — что бы вы не услышали в нем, при правильном нанесении (его нужно совсем чуть-чуть) шлейф будет волшебным!

Цена: 4635 руб. (30 мл)

Парфюмированная вода Chanel No 5, Chanel

История Chanel №5 началась задолго до моего рождения. «Аромат, пахнущий женщиной» был создан талантливым парфюмером Эрнестом Бо в 1921 году. Экспериментируя с альдегидами, он предоставил на выбор Коко десять вариантов. «Пусть будет пятый», — ответила «легенда», а аромат получил одноименное название. С тех пор терпкий Chanel №5 c бергамотом и лимоном в верхних парфюмерных нотах, жасмином и розой в средних, сандаловым деревом и мускусом в базовых появился на полке каждой светской дамы. Сколько себя помню, на мамином трюмо всегда стоял флакон с желтовато-оранжевой жидкостью. Каждое утро она делала несколько нажатий на распылитель, и комната наполнялась знакомым, «родным» запахом. Для меня он был особенным. Как только нос улавливал его в коридоре детского сада, в который меня удалось отдать только с третьего раза, я вскакивала со стула и бежала маме навстречу. Я безошибочно умела отличать Chanel №5 от «запаха других мам». С ним засыпала — держа книгу со сказкой, ее запястья все еще пахли, и просыпалась. Сегодня этот аромат есть и у меня на полке. Каждый раз, когда мне не хватает тепла и чувства безопасности, я достаю «лекарственный» флакон. Чуть-чуть Chanel №5, и сразу же возникает ощущение, что близкий человек где-то рядом: прямо сейчас войдет в комнату, возьмет за руку и мы весело пойдем домой, оставляя в другой реальности все прелести взрослой, самостоятельной жизни.

Цена: 5585 руб. (35 мл)

CrystalNoir, Versace

Аромат вышел в 2004 году и стал для парфюмера Антоин Ли единственным опытом сотрудничества с Versace. Зато каким! Для меня Crystal Noir зимний или хотя бы вечерний, но и без меня «всесезонных» поклонников у аромата предостаточно. При нанесении сразу чувствуются ноты имбиря и кардамона, приправленные перцем. Последний аккорд делает аромат тяжелым (совсем малость). Следующим для меня раскрывается кокос, но благодаря нотам апельсина и пиона он получается сладким. За «восточный» шлейф отвечают сандал, мускус и амбра. Именно такая композиция остается на коже 5 часов, поэтому если вы за ароматы полегче, советую культовый Bright Crystal от Versace.

Цена: 4240 руб. (30 мл)

Туалетная вода Bright crystal, Versace

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Когда Versace презентовали этот аромат в 2006 году, я заканчивала школу и не просто одалживала его у мамы, а имела на него все законные права! Поэтому когда в редакции мы решали, кто напишет об этой легенде от Versace, вызвалась я, чтобы окунуться в это одновременно волнительное и беспечное время. Bright crystal создал испанский парфюмер Альберто Морильяс, на счету которого больше 50 ароматов, 20 из которых вы не просто знаете, а скорее всего даже пробовали: от демократичных Zara Home до легендарных Daisy от Mark Jacobs и Omnia от Bvlgari.

Но вернемся к Bright crystal. Это облегченная версия Crystal Noir для тех, кто не терпит сложных парфюмерных композиций или не хочет использовать их в жару. Не нежный, но и не приторный, с особенной композицией, в которой лично я отчетливо чувствую ноты пиона, лимона (верхний аккорд — японский лимон юзу) и граната. В нем также есть амбра и мускус, но скорее как послесловие, которое вы уловите в конце дня на одежде.

Аромат мне нравится своей простотой: вам не нужно «притираться» друг к другу, он легкий, воздушный, но оставляет шлейф, который хочется «разобрать по полочкам».

Цена: 4149 руб. (30 мл)

Habanita, Molinard

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Habanita — старожил этой подборки и один из самых первых ароматов 20 века. Его выпустили в 1921 году, когда Европа оправлялась от последствий Первой мировой войны, а в Париже, как грибы, появлялись парфюмерные лавки. Одной из них была Molinard (хотя сама компания родом из Грасса). Аромат Habanita создали для курящих женщин — предполагалось, что он будет заглушать запах сигарет. Но «Маленькая Гавана» покорила абсолютно всех, и за век практически не претерпела изменений. Хотя перевыпусков и вариаций флаконов было много.

Мне достался аромат 2012 года в оформлении авторства Рене Лалика. В нем сохранили 600 оригинальных эссенций, но изменили их пропорции. Если вам нравится аромат Dali Eau de Toilette от Salvador Dali во флаконе в виде черных губ, от Habanita вы тоже будете в восторге, ручаюсь! Композиция у него насыщенная: герань, лентиск, иланг-иланг, мадагаскарская ваниль, жасмин, амбра, дубовый мох. Благодаря такому сложному составу аромат по-разному раскрывается в разную погоду. По этой же причине для кого-то это колдовское зелье, а для кого-то — отсылка к церковному ладану. Я же слышу в нем амбру, ваниль, сандал, а еще вспоминаю мамины алые помады.

Цена: 6700 руб.

Парфюмерная вода Shalimar, Guerlain

Тестировала smm-менеджер BeautyHack Александра Гришина:

Это сейчас у меня есть свой собственный флакон аромата легенды и это сейчас я знаю, что мне досталось настоящее сокровище с историей, которая вот-вот преодолеет 100-летний рубеж. Но тогда, в 2008, я восхищалась его новоиспеченной музой Натальей Водяновой и маминой осанкой, с которой она носила Shalimar. А как по-другому, если в твоих руках плод мастерства и фантазии гениального Жака Герлена (он представил Shalimar в 1925-ом, и флакон сразу стал символом Дома Guerlain на выставке Декоративного искусства в этом же году). Магия аромата, конечно, в ванили, которую в композиции гасит ладан, кожа и, наконец, чернослив. Аромат, как и флакон, без возраста. Он насыщенный, обволакивающий и волшебный, как и история, которой посвящен. Именно в Шалимарских садах в Индии, по легенде, влюбились герои «Тысячи и одной ночи»: принцесса Мумтаз-Махал и Шах-Джахан. Парфюмерным знатокам известно: результат этих чувств –не только знаменитый Тадж-Махал, но и легендарный Shalimar.

Цена: 5360 руб. (30 мл)

Туалетная вода Anais Anais, Сacharel

С ароматами Сacharel у меня ассоциируются и 90-е, и 2000-е. Сначала Anais Anais, который стоял у мамы на туалетном столике, сколько себя помню (важность аромата я оценила гораздо позже, конечно). Его придумали в 1978 году, вложив в аромат всю фантасмагорию 80-х! Предельно честное описание: цветочный, тягучий (настолько, что кому-то покажется душным), но не отталкивающий. Пахнет целым букетом лилий (да самым ароматным). Рассекают этот аккорд гиацинт и ландыши — дерзко и без промедлений.

Ну а 2000-е — это Amor Amor. Ванильно-апельсиновый с верхним аккордом черной смородины. Тогда казалось, что от него никуда не деться (он был мега-популярен), а сейчас навевает воспоминания о самом лучшем детстве!

Цена: 3040 руб. (50 мл)

Парфюмерная вода-спрей White Linen, Estée Lauder

Аромат родом из 80-х (его парфюмер София Гройсман, кстати, уроженка Советского Союза, создала в 1978 году). Одна из верхних нот — альдегиды, поэтому он одновременно пахнет пудрой, шипром и, каким-то чудом, цветочной свежестью. Это то, что чувствуют все, попробовав аромат. Дальше увлекательнее — для кого-то он раскрывается гиацинтом, для кого-то — гвоздикой. Моя ассоциация — ландыш, приправленный внушительной порцией меда — для парфгурманов!

Цена: 6900 руб. (60 мл)

Туалетная вода L'Air du Temps, Nina Ricci

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Год выпуска первого аромата — 1948. Сейчас его часто называют винтажным, но для меня он всегда будет иметь отношение к «взрослому» миру, гостям в тесной гостиной в 90-х и порхающей между ними маме. Женственный, классический, раскрывающийся гвоздикой, пудровыми альдегидами и пряностями. Живой, переменчивый и чувственный аромат с флаконом под стать: голуби на нем — символ мира и любви!

Цена: 3799 руб. (30 мл)

Туалетная Armani Code Donna, Giorgio Armani

Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Главные ноты — три вариации апельсина и нероли. Должен звучать ярко, по-вечернему и использоваться только для особых случаев. Но для меня это путешествие по Средиземноморью с обязательным запахом распускающихся цветов, который приглушают мед и ваниль. По этой причине ношу его именно в теплое время года — шлейф как будто сливается с ароматами вокруг!

Цена: 3525 руб. (30 мл)