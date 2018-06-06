Как не стать жертвой автозагара: звездные примеры и действенные советы

Вот и лето уже наступило, а твоя кожа по цвету с зимнего периода не изменилась? Впереди долгие дни в офисе, а долгожданный пляж на горизонте не маячит? Здесь без автозагара не обойтись! Однако, прежде чем его наносить, прочитай наш материал и посмотри на примеры звезд, как хорошие, так и плохие.

Начнем, пожалуй, с хит-парада наших жертв автозагара, чей оттенок кожи напоминает неравномерно очищенную апельсинку. Звезды то забывают снять носки во время нанесения бронзаторов, то не смывают заветную сыворотку с кистей рук, локтей и коленок и в результате становятся похожи на маленьких детей, которые балуются с коричнево-желтой краской и пачкают все на своем пути.

Долой страхи

Если ты по каким-то причинам боишься наносить автозагар, то сейчас мы расскажем тебе о его пользе и бесспорных преимуществах. Во-первых, солнечные ванны и походы в солярий приводят к преждевременному старению и раку кожи, а значит, лучше всего будет исключить их из своей бьюти-практики, а вот светло-коричневая эмульсия коже никак не вредит. Во-вторых, светлые платья намного лучше смотрятся в сочетании с загорелыми ножками. В-третьих, есть разные средства для решения различных задач: одни смываются при первом контакте с водой, а более стойкие пляжные варианты могут остаться с тобой на несколько дней.

Как раз водостойкими автозагарами, скорее всего, пользуется Бритни Спирс на отдыхе в Таиланде. Хотя, судя по морковному оттенку кожи, лучше бы она повременила с фейковым загаром и подождала, пока кожа приобретет золотистый оттенок за счет настоящих солнечных лучей.

Бьюти-индустрия предоставляет целую армию бронзирующих средств к твоим услугам. Лосьоны идеальны для новичков, так как переборщить с ними сложно. Средство нужно наносить каждый день до получения желаемого оттенка.

Муссы впитываются сразу же после нанесения, очень легко распределяются по телу — сразу видно, куда нужно добавить цвета. Со спреем переусердствовать очень легко: оттенок загара проявляется тут же, а через пару часов становится намного темнее. Крем — самая распространенная текстура автозагара, и многие девушки мучаются с разводами, убрать которые можно лишь при помощи лимона. А если боишься, что совсем ни с чем не справишься, то вооружись обычной пудрой с эффектом загара или бронзером, ведь они очень покладисты и отлично смотрятся даже на совсем бледном лице.

Это не первое наше лето с автозагаром, так что лови пару дельных советов. Спасти маникюр от всеобъемлющей желтизны поможет защитный крем с воском. Если хочешь создать эффект стройных ног, то нанеси на внешнюю поверхность более темный оттенок, чем на внутреннюю, или просто сделай цвет внешней поверхности более интенсивным. Этот прием работает не только на ногах. Заполучить точеную талию проще простого: пресс должен быть чуть светлее, чем бока.

Когда вот-вот нужно выходить, а времени на нанесение автозагара нет совсем — воспользуйся салфеткой-автобронзатором. Главное — начинай с ног, а не с лица: концентрация средства на салфетке в начале использования всегда выше, чем к тому моменту, как ты достигнешь лица. В противном случае рискуешь превратиться в жителя африканских пустынь.

Низкий старт

Перед использованием автозагара в течение двух недель делай пилинг или принимай душ со скрабом: на отшелушенную кожу фейковый загар ляжет ровнее. Не забудь про увлажнение, потому что на пересушенной коже автозагар посветлеет и поменяет цвет, особое внимание удели локтям.

Не нужно думать, что если нанести средство на мокрую кожу, то эта спасет ситуацию. Как раз напротив — такой метод нанесения неизбежно приведет к появлению разводов. Поэтому запомни: наносим автозагар на сухую кожу сверху вниз, и больше никак. Про эксперименты советуем забыть, ведь они чреваты тем, что вместо загорелой красотки ты превратишься в пережаренную курицу гриль.

Проводить эту процедуру лучше в тонких латексных перчатках, иначе неожиданный цвет кистей рук будет тебе обеспечен. Будь аккуратна с естественными складками тела и очень сухими местами с шелушениями, а подмышки и вовсе не трогай: они на солнце никогда не загорают. Для нанесения на спину и прочие труднодоступные места позови на помощь подругу или маму.

Вместе навсегда

После нанесения автозагара три-четыре часа избегай водных процедур и не занимайся спортом. Попробуй сыграть в «Море волнуется раз» и застыть в аккуратной и удобной позе, пока автозагар не впитается. В противном случае ты рискуешь покрыться пятнами и испачкать любимую одежду.

Даже после нанесения средства продолжай увлажнять и отшелушивать кожу, чтобы загар сохранился дольше и сходил равномерно. Для вдохновения оставляем тебе фото тех звезд, кто овладел искусством автозагара на 5+, ведь добиться благородного сияния кожи и равномерного покрытия удается немногим.

Кстати, пять самых популярных ошибок при естественном загаре мы собрали в нашем видео. Смотри его скорее, и тогда этим летом ты точно будешь в безопасности!

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Текст:Дарья Гавриленко

Фото:Shutterstock, Getty Images, Global Look Press, Starface, Instagram