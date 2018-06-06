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Полицейские просят помочь установить личность погибшей женщины
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Полицейские просят помочь установить личность погибшей женщины 

АиФ Пермь 45 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, 29 мая женщину привезли в реанимацию из развлекательного заведения, расположенного на улице Краснополянской. Несколько дней она пролежала в больнице. 2 июня женщина скончалась, не приходя в сознание.
Приметы: на вид 50‒55 лет, рост 160‒165 см, плотного телосложения, волосы темные, длиной до плеч.
Особые приметы: на виске с правой стороны родимое пятно темно-фиолетового цвета неправильной формы размером 10х8 см.
Была одета в болоньевую куртку фиолетового цвета, простеганную в виде рисунка «ромба», коричневую трикотажную кофту с длинным рукавом, чёрные спортивные штаны, на ногах ‒ обувь из чёрного заменителя кожи на платформе.
Всех, кому что-либо известно о личности женщины, просят сообщить по телефонам: 218-89-10, 218-89-11, +7-951-94-21-777, 2-44-56-57, 02.
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