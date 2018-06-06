Трешачок от Марины: макияж с жемчугом, пуговицами и даже с рыбками!

Наш редактор рубрики «Красота» Марина Харламова по долгу службы сталкивается с продуктами воспаленной фантазии любителей бьюти-индустрии. О самых шокирующих она рассказывает в рубрике «Трешачок от Марины». Сегодня — про очень странный макияж!

Жемчужный макияж

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Жаклин Кеннеди говорила: «Жемчуг всегда уместен». Знала бы первая леди, к чему это может привести, — сейчас блогеры используют драгоценные «горошины» не по назначению: клеят их на глаза, брови и губы. Уверены, с таким макияжем жутко неудобно.

Макияж в стиле Bratz

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Вот уже второй год подряд бьюти-блогеры продолжают делать макияж в стиле кукол Bratz: рисуют большие глаза и пухлые губы — выглядит такой макияж дико и очень странно.

Макияж глаз с пуговицами

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Сколько техник макияжа глаз ты знаешь? Спорим, в твоем списке не будет мейка с использованием булавок, пуговиц и застежек от сережек. В общем, посмотри и никогда так не делай.

Макияж с разорванным ртом

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Хэллоуин — тот случай, когда можно дать волю фантазии и поэкспериментировать с макияжем. Но это уже перебор. Такое не во всех фильмах ужасов встретишь. Особо впечатлительным не смотреть!

Мейкап «Оптический обман»

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Нет, у тебя не двоится в глазах. Это всего лишь макияж от корейского визажиста Дайн Юн. Просматривая ее фотографии в Instagram, как будто попадаешь в компьютерную игру. Даже не знаем — восхищаться или пугаться…

Макияж с живыми рыбами

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На что только не идут блогеры ради лайков и хайпа. Например, Ксения Хоффман решилась даже на убийство… аквариумных рыбок. Такой мейкап выглядит действительно мерзко. Да и аромат у него, скорее всего, такой же неприятный.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/treshachok-ot-mariny-makiyazh-s-zhemchugom-pugovitsami-i-dazhe-s-rybkami/