3 бьюти-процедуры, которые сделают вас моложе без хирургического вмешательства

Биоревитализация

Процедура подразумевает «естественное оживление» кожи путем насыщения ее глубоких слоев гилауроновой кислотой. Ввиду своей «натуральности» и эффективности биоревитализация покорила сердца многих женщин. Мгновенное увлажнение, подтянутость и сияние кожи — эффекты, которые очевидны уже после первой процедуры.

Плюсы:

Не требует хирургического вмешательства (для тех, кто не переносит уколы, существует лазерная альтернатива процедуры)

Многофункциональность

Нет возрастных ограничений

Мгновенный эффект (до 4 месяцев)

От 7000 рублей

Биорепарация

Несмотря на схожесть процедуры биоревитализации, биорепарация обеспечивает выраженный омолаживающий эффект. Молекулы биомодифицированной кислоты стимулируют синтез коллагена и работу фибробластов, оказывают антиоксидантную защиту, а также борются с пигментными пятнами.

Плюсы:

Не требует хирургического вмешательства

Мгновенный эффект (до 6 месяцев)

От 8000 рублей

Несмотря на эффективность и доступность процедур не стоит пренебрегать консультацией со специалистом.

Ботулотоксин для гармонизации лица

Если возрастных морщин можно избежать при соблюдении правильного ухода за кожей, то от мимических не застрахованы даже подростки. Инъекции ботулотоксина станут хорошим помощником в борьбе с мимическими морщинами области лба, глаз и межбровья. Открытый взгляд и свежий отдохнувший вид гарантированы.

Плюсы:

Не требует хирургического вмешательства

Безболезненность процедуры

Эффект до 8 месяцев

Нет возрастных ограничений

Предсказуемый результат

От 3000 рублей