«Тебе непременно хочется ее трогать и трогать»

Ежедневно Тоши тратит по три часа на макияж. У нее в планах сделать себе тату в виде суставов и шарниров на локтях.

7/7 Ежедневно Тоши тратит по три часа на макияж. У нее в планах сделать себе тату в виде суставов и шарниров на локтях.

Салвино стала визажистом и стилистом по волосам, чтобы ей было легче перевоплощаться в куклу.

6/7 Салвино стала визажистом и стилистом по волосам, чтобы ей было легче перевоплощаться в куклу.

Тоши Салвино пришлось перебраться из родной Пенсильвании в Нью-Йорк, чтобы ее перестали травить за необычный внешний вид.

5/7 Тоши Салвино пришлось перебраться из родной Пенсильвании в Нью-Йорк, чтобы ее перестали травить за необычный внешний вид.

Подруги Тоши говорят, что такую, как она, "хочется трогать и трогать", потому что от нее исходит свет.

4/7 Подруги Тоши говорят, что такую, как она, "хочется трогать и трогать", потому что от нее исходит свет.

Тоши нравится быть куклой, так как она может каждый день менять образ в зависимости от своего настроения.

3/7 Тоши нравится быть куклой, так как она может каждый день менять образ в зависимости от своего настроения.

Она сделала себе тату в виде шарниров на коленях, чтобы быть похожей на куклу. Они также призваны рассказать миру, что у Тоши болезнь Лайма.

2/7 Она сделала себе тату в виде шарниров на коленях, чтобы быть похожей на куклу. Они также призваны рассказать миру, что у Тоши болезнь Лайма.

Девушка с серьезной болезнью прекратилась в куклу, и окружающим это нравится.

Тоши Салвино тратит по три часа в день, чтобы сделать себе макияж. Цель Тоши — стать похожей на живую куклу. Она так стремится к этому образу, что даже сделала себе тату на коленях в виде шарниров.

Чтобы иметь возможность никогда не выпадать из образа, Салвино стала визажистом и стилистом по волосам. Вдохновением для нее служит стиль Харадзюку.

Тоши считает, что платья для кукол, которые она носит, позволяют ее телу лучше транслировать окружающим то, как она себя чувствует.

«Мой образ помогает мне самовыражаться, и мне нравится быть куклой, потому что это означает, что я могу стать кем угодно в этот конкретный день».

«Мне нравится уводить людей в свой воображаемый мир, и я счастлива, что могу сделать это посредством атрибутов на моем лице».

Впрочем, далеко не всем образ Тоши кажется таким уж сказочным. 24-летней любительнице кукол пришлось перебраться из родной Пенсильвании в Нью-Йорк, чтобы ее наконец перестали травить за необычный внешний вид.

Здесь у Салвино появились две подруги-близняшки, Александра и Джулиана. Девушкам Тоши очень нравится:

«Она — воплощение того, что мы хотим видеть в мире. Здесь все так уныло, но когда ты встречаешь кого-то, как Тоши, тебе непременно хочется ее трогать и трогать, потому что она как источник света, и это прекрасно, что она есть в нашей жизни».

В арсенале Салвино всегда яркие красочные тени и белый лайнер — чтобы визуально увеличить глаза и сделать их похожими на кукольные. Она регулярно красит волосы во все оттенки радуги, а недавно девушка решилась сделать перманентные тату на коленях в виде шарниров и шурупов. В планах — аналогичные татуировки на локтях.

Тоши говорит: «Эти кукольные суставы на коленях с шарнирами выглядят вполне логично, ведь я все время предстаю в образе куклы, но кроме того у меня есть болезнь Лайма, которая ощущается мной как артрит во всем теле».

Так что эти татуировки для девушки не только способ перевоплотиться в свой идеал, но и показать миру, что она действительно из-за своих суставов чувствует себя порой как на шарнирах.

Тоши Салвино уверяет, что если бы не прекратилась в куклу, то стала бы отшельником или одиноким художником, который живет с котами.