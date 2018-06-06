Какая грудь не обвиснет со временем

Пластические хирурги сделали очередной прорыв. Они создали из материалов, которые использует NASA для своих шаттлов, грудные импланты. Новинка на 30 процентов легче, чем традиционный силикон.

Автор «космического» изобретения — доктор Роберто Вил из Лондона. Именно ему пришло в голову сделать «грудь» из боросиликатного стекла, которое применяется для защиты космических кораблей NASA.

Новую технологию тут же пожелали опробовать на себе знаменитости. Первой стала реалити-звезда Хлоя Ферри.

По словам Роберто Вила, «космические» импланты очень быстро приживаются, на восстановление после операции требуется всего две недели.

А кроме того, их повышенная легкость приводит к тому, что на такие импланты почти не действует сила земного притяжения. Это означает, что они с меньшей долей вероятности обвиснут, как обычная силиконовая грудь, ткани которой со временем теряют эластичность.

Вил уверяет, что материалы в новых имплатнах полностью биосовместимы, то есть безопасны для организма человека.