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Какая грудь не обвиснет со временем
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Какая грудь не обвиснет со временем 

Рамблер 1 час назад
Фото: Хлоя Ферри / @chloegshore1
Пластические хирурги сделали очередной прорыв. Они создали из материалов, которые использует NASA для своих шаттлов, грудные импланты. Новинка на 30 процентов легче, чем традиционный силикон.
Автор «космического» изобретения — доктор Роберто Вил из Лондона. Именно ему пришло в голову сделать «грудь» из боросиликатного стекла, которое применяется для защиты космических кораблей NASA.
Новую технологию тут же пожелали опробовать на себе знаменитости. Первой стала реалити-звезда Хлоя Ферри.
По словам Роберто Вила, «космические» импланты очень быстро приживаются, на восстановление после операции требуется всего две недели.
А кроме того, их повышенная легкость приводит к тому, что на такие импланты почти не действует сила земного притяжения. Это означает, что они с меньшей долей вероятности обвиснут, как обычная силиконовая грудь, ткани которой со временем теряют эластичность.
Вил уверяет, что материалы в новых имплатнах полностью биосовместимы, то есть безопасны для организма человека.
Женский форум
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