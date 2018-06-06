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Макияж помог женщинам заработать больше
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Макияж помог женщинам заработать больше 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Проведенное американскими социологами исследование показало, что макияж помогает женщинам получить более высокооплачиваемую работу. Об этом сообщает Metro.
Эксперты Жаклин Вонг (Jaclyn Wong) и Эндрю Пеннер (Andrew Penner) опросили более 14 тысяч человек, чтобы определить взаимосвязь между внешним видом и зарплатой. Оказалось, что следящие за собой женщины зарабатывают значительно больше, чем те, кто не уделяет должного внимания своей внешности.
К удивлению социологов, эта закономерность касается и мужчин: зарплаты ухоженных сотрудников тоже выше.
Пеннер и Вонг предполагают, что ухоженность, возможно, говорит работодателю о собранности человека. Люди, которые готовы тратить больше времени на внешний вид по утрам — более организованные и ответственные.
В мае американский бренд-производитель косметических средств Nars выпустил помаду под названием «Оргазм», которую покупательницы смели в течение первых 24 часов. Увлажняющий бальзам для губ появился на сайте Sephora с описанием «персиковый розовый с золотым блеском». К концу первого дня продаж у онлайн-ретейлера не осталось ни одного экземпляра.
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Женский форум
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