7 советов, как увеличить стойкость духов

Эти лайфхаки помогут не только тем, кто сомневается в качестве купленных духов. Они особенно полезны для ценителей элитной парфюмерии: приобретать любимые духи каждый месяц — дорогое удовольствие. А продлевая их стойкость, вы сможете радовать себя приятным ароматом и одновременно экономить.

Наносите духи сразу после душа

Если вы принимаете теплый или горячий душ с утра, не забудьте нанести любимый аромат на распаренное тело. Также рекомендуется сделать 1-2 «пшика» на кожу, которая не окончательно высохла. Открытые поры и оставшиеся капельки воды как будто запечатают аромат на вашем теле. Запах продержится в течение всего дня. Если вы предпочитаете, чтобы за вами тянулся шлейф духов, обновите запах прямо перед выходом из дома. Первые ноты растворятся в ближайшее время, а та основа, которая осталась после душа, продолжит благоухать.

Используйте увлажняющий лосьон

Стойкость аромата напрямую зависит от уровня увлажнения. Если вы наносите духи на сухую кожу, они очень быстро испаряются без следа. Идеальное решение — лосьон с тем же ароматом, что и ваш парфюм (и той же фирмы). Если такой возможности нет, купите увлажняющий крем для тела без отдушек или с едва уловимым ароматом. В этом случае запахи туалетной воды и крема не будут конфликтовать, зато лосьон продлит жизнь основному аромату.

Применяйте вазелин

Вспомните фильм «Парфюмер», снятый по мотивам романа Патрика Зюскинда . Какой способ нашел Жан Батист Гренуй для того, чтобы удержать запах красавиц? Правильно, он использовал жир. Так почему нам не воспользоваться этим знанием? Чтобы ваш аромат благоухал на протяжении всего дня, нанесите на шею и запястья немного вазелина и только потом духи. Вот увидите, жирная основа не даст аромату выветриться.

Не растирайте парфюм

Не следует поддаваться общей привычке и распылять спрей в миллиметровой близости от шеи и рук, а затем растирать вещество. Увеличит стойкость другой метод: распылите туалетную воду на расстоянии 15-20 см и дайте частицам самостоятельно осесть на коже.

Правильно выбирайте места

Наносить духи следует на части тела, где больше кровеносных сосудов — там чуть выше температура, а значит, и духи будут держаться дольше. Это запястья, шея, локтевые сгибы, вески, область за ушами.

Нанесите немного духов на волосы

Не забудьте нанести парфюм на волосы — именно они отлично запечатывают запах. И не думайте, что такой способ навредит высушенным кончикам. От плойки и солнца вреда значительно больше.

Правильно выбирайте композиции

К стойкости духов имеет непосредственное отношение не только способ нанесения, но и сама композиция. Всем известно, что есть ингредиенты, которые ее увеличат, а есть составляющие, которые живут совсем недолго. К долгожителям в мире запахов относят шипровые, древесные и мускусные ароматы, а к любителям испаряться — морские, цветочные и фруктовые.