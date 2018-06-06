Снижение веса: 5 психологических трюков 

- Если вы чувствуете, что не наелись, подождите пару минут — вполне возможно, мозг просто не успел должным образом среагировать. Постарайтесь выдержать эту паузу: в таком случае минус пару сотен калорий вам обеспечено.
- Ровно по этой же причине советуем попробовать метод, который называется "один на один". Он достаточно спорный, но многие считают его эффективным. Суть его в том, что за один прием пищи вы должны съедать только одно блюдо. Никакой стандартной программы "первое, второе, третье, компот": растяните удовольствие (а заодно разгоните метаболизм).
- Выбирайте маленькие тарелки. Порции автоматически будут казаться вам более солидными. Кроме того, заранее положите на тарелку все, что собираетесь съесть. Иначе велик риск съесть в разы больше, чем планировалось (причем вы этого даже не заметите).
- Возьмите за привычку спрашивать себя, действительно ли вы голодны или же подходите к холодильнику от нечего делать. Пусть ваше пищевое поведение станет осознанным.
- Ну и наконец, обязательно подпишитесь на мотивирующие аккаунты. Вам будет стыдно поедать очередной эклер, если в ленте Instagram то и дело всплывают фотографии девушек, которые таки успели похудеть к лету.