Что поможет сделать улыбку красивой

Что положить в косметичку для красивой улыбки

Залог красивой улыбки — правильный уход за полостью рта. Но чтобы прийти к такому результату, многие не прислушиваются к советам стоматологов, либо просто не любят отводить дополнительное время столь нудному занятию. Мы знаем как разнообразить ежедневную чистку зубов и подобрали пять нескучных средств. И да, здесь не только паста.

Успокаивающая маска для снятия чувствительности зубов Montcarotte

Ноющая боль в зубах и деснах при надкусывании плитки шоколада или (что еще страшнее) мороженого, словно так и говорит: «Ну куда тебе еще?». Теперь про это можно забыть! Успокаивающая маска для снятия чувствительности от бренда Montcarotte не только подарит радость в поедании сладкого, но и бережное очищение и отбеливание. Средство восстанавливает и насыщает эмаль минералами и дополнительными компонентами гидроксиапатита. Маску рекомендуется применять вечером после основной чистки зубов, а также сократить потребление сахара. Ведь уже лето на дворе.

Отбеливающие полоски Crest 3D White

Каждый мечтает о белоснежной голливудской улыбке, но в стоматологических клиниках услуги по отбеливанию доступны лишь самим киноактерам, а зубные пасты с таким эффектом не дают обещанного результата на упаковке. Со временем все меняется и теперь процедуру можно проделать самостоятельно и бюджетнее, не выходя из дома.

Отбеливающие полоски — это новинка в зубной косметике и она обрела заметную популярность среди стоматологов и их пациентов. Тонкие эластичные полоски, покрытые гелем пероксида водорода, равномерно наносятся на все зубы и деликатно воздействуют на потемневшие участки эмали. При этом активные вещества не повреждают ее защитный слой, а наоборот — укрепляют и делают ее термостойкой к любым температурам.

Зубная щетка Foreo Issa mini 2

Обычные зубные щетки, которыми мы пользуемся каждый день, уже не в моде. Issa mini 2 является стильной и здоровой альтернативой повседневным щеткам. Медицинский силикон, покрывающий полностью умный гаджет, бережно ухаживает за зубами и имеет возможность проникать в самые труднодоступные места. С первого применения можно заметить, что щетинки не царапают эмаль, в отличии от обычных зубных щеток.

Главное удобство этой зубной щетки — энергосбережение и способность держать зарядку до 265 дней. Это настоящий вызов старым электрическим щеткам. И про цветовую гамму не забыли. Выбирайте любую: фиолетовую, желтую, голубую и для настоящих блондинок в законе — розовую.

Гель для зубов GC Tooth Mousse клубничный

Пожалуй, это самая вкусная и полезная замена жевательной резинке. Аппликационный гель со вкусом клубники содержат кальций и фосфор, которые необходимы для поддержания красоты и здоровья зубов. Средство можно применять для профилактики кариеса и снижения гиперчувствительности эмали.

Гель бренда Tooth Mousse в своей работе применяют стоматологи в профессиональной чистке полости рта, а также при установке скобок. Средство помогает успокоить нервные окончания зубов, да и самого пациента.

Тайская зубная паста с бамбуковым углем Twin Lotus

За ней охотится каждый бьюти-маньяк и каждый эксперт по уходу за полостью рта — легендарная зубная паста черного цвета от бренда Twin Lotus прямо из всеми любимого Таиланда

Основной действующий компонент средства — бамбуковый уголь, который способен оказывать детокс-действие на эмаль и десны. Это отличный антисептик, который убивает все бактерии даже при тяжелых заболеваниях, например, пародонтозе. Устраняет все неприятные запахи и дарит свежесть дыхания, прямо как в рекламе. Плюс не стирает защитный слой эмали и не дает появиться кариесу.