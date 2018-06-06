Косметичка профи: любимые средства на лето Аллы Акперовой

Масло для загара, лучший спрей для объема волос, органический крем с экстрактом розы и хайлайтер, подходящий всем, — основательница сети салонов красоты Brow & Beauty Bar «Москвичка» Алла Акперова рассказала BeautyHack о любимых средствах, которые обязательно стоит взять с собой в отпуск.

Несомненно, косметичка человека, вовлеченного в бьюти-сферу, отличается от других — когда каждый день пробуешь столько средств, приходится сужать круг «любимчиков» и оставлять только самое лучшее. Раньше я часто обращала внимание только на красивую упаковку — сейчас понимаю, в минималистичных и простых баночках может скрываться чудо-средство, которое захочется брать с собой везде — в том числе, и в отпуск. Для «Москвички» мы тоже отбираем только лучшее — постоянно мониторим рынок, выбираем бестселлеры брендов и все тестируем на себе.

Поэтому смело заявляю — я бьютиголик с большой буквы, у меня не просто несколько баночек на полке, а целые чемоданы любимой косметики.

Это и мази для тела, и ампулы с витаминами, и маски для лица и волос, и целая коллекция масел. Помню случай, когда летела в Австралию, и мой чемодан досматривали полчаса — наверное, подумали, что я везу с собой контрабанду, а на самом деле мне просто захотелось взять с собой то, чем я привыкла пользоваться каждый день.

В последнее время стараюсь отдавать предпочтение органической косметике — возможно, на меня повлиял тренд на натуральность. Но даже средства, представленные у нас в салоне, в большинстве своем имеют натуральный состав — например, St. Barth.

Больше всего люблю их Coconut Oil — наши сотрудники посетили мастер-класс и узнали, что это единственный бренд, выпускающий масло из кокосов, которые не упали, а еще растут на дереве. Я пробовала подобные средства других брендов, но таких ароматов как у St. Barth нигде не встречала. Масло авокадо тоже очень хорошее, но его я больше люблю добавлять в ванну — буквально 2-3 капельки спасают от стянутости и сухости. Или делаю так: наношу после душа на влажную кожу, чуть-чуть промакиваю полотенцем и жду, когда масло впитается полностью. Не говоря уже о том, что и Avocado Oil, и Coconut Oil отлично увлажняют кожу лица и волосы.

По совету своего косметолога регулярно пользуюсь скрабами для тела, но самый любимый — «Солевой пилинг» от французского профессионального бренда Thalasso Bretagne с экстрактами водорослей. А после него втираю в кожу средство с морским кальцием — это необходимый компонент, которого с возрастом, к сожалению, не хватает. Кремы для тела не очень люблю — они все кажутся мне слишком химическими, поэтому «отрываюсь» именно на маслах.

Я — фанат загара. Знаю, что это очень вредно и опасно, но ничего не могу с собой поделать. Поэтому в отпуске берегу свою кожу по-максимуму, чтобы наслаждаться бронзовым оттенком, а не мучиться из-за ожогов — использую масло помадного дерева Roucou Tanning Oil от St. Barth. У меня, в принципе, сухая кожа, — а солнце еще и усугубляет проблему, поэтому без масла солнечных ванн быть не может. Защита там слабая — всего лишь SPF 6, поэтому производитель рекомендует поверх него наносить крем с более мощными фильтрами.

В уходе за кожей лица в первую очередь делаю ставку на качественное очищение и для этого выбираю одно-единственное проверенное средство — мицеллярную воду Sensibio Micelle Solution от Bioderma. Только после нее у меня появляется ощущение действительно чистой кожи, поэтому средством не только снимаю макияж, но и просто «умываюсь» — протираю кожу по утрам, а затем наношу сыворотку и крем.

Скажу честно, ритуал ухода за телом мне нравится больше — для лица же нужно что-то быстрое и универсальное, поэтому я запросто могу нанести один и тот же увлажняющий крем и на лицо, и на зону вокруг глаз. Не так давно открыла для себя органический бренд Dr. Hauschka — люблю их крем с экстрактом розы Rose Day Cream. Он идеален для зимы, но летом предпочитаю его облегченную версию — Rose Day Cream Light. Наношу его похлопывающими движениями и наслаждаюсь — на лице нет тяжести и ощущения жирной пленки.

У этого же бренда есть замечательная ночная сыворотка, укрепляющая кожу — Night Serum. Наношу вечером (иногда даже вместо крема), а утром просыпаюсь с сияющей подтянутой кожей. Чтобы усилить эффект, использую укрепляющую маску Firming Mask от Dr. Hauschka — мне кажется, это чуть ли не главный источник питания для моей комбинированной, склонной к сухости, кожи.

Волосы

Я каждый день мою и укладываю волосы, но давайте начистоту — мои вьющиеся локоны нуждаются в укладке, поэтому их всегда нужно либо выпрямлять, либо завивать. Чтобы локоны от этого не страдали, я использую питательные шампуни — перепробовала, кажется, все. Для меня нет ничего лучше средств от Nashi Argan — после их увлажняющей маски Deep Infusion волосы становятся шелковистыми и мягкими, как у ребенка.

Отличные шампуни есть и у Davines, а зимой бренд выпустил пять видов экспресс-масок, которые очень удобно брать с собой в поездку, — честно, не ожидала такого wow-эффекта. Маска придает блеск, а волосы как будто меняют структуру — но главное, не держать ее слишком долго, достаточно 3-5 минут. Средство было разработано специально для миллениалов, которые много путешествуют и никак не могут найти время на полноценный салонный уход — это про меня! В линейке есть даже маска для жирной кожи головы — наношу ее на корни для глубокого очищения, а остальные средства комбинирую по длине и на кончиках. Все маски в моно-упаковках с откручивающейся крышкой, поэтому беру с собой в отпуск и не переживаю о том, что они быстро кончатся — расход очень экономичный.

А вот укладочными средствами пользуюсь не так часто. Если хочу создать объем, беру спрей Hot Style Constructor от L’Oréal — наношу легким слоем по всей длине на подсушенные волосы, и укладываю феном как обычно. Больше внимания уделяю блеску и цвету — так как я часто осветляю волосы (особенно летом), использую оттеночные шампуни. Отличный вариант — Alchemic Golden Shampoo, который придает легкий медовый оттенок светлым прядям. Несмотря на то, что шатуш не сильно портит волосы, во время каждого окрашивания использую Olaplex 3. У нас в воде очень много меди, из-за чего осветленные волосы приобретают рыжий оттенок. Olaplex как раз «подчищает» окрашивание и убирает все ненужные краски на ваших волосах.

Макияж

В том, что касается макияжа, я придерживаюсь концепции «Москвички» — когда мы выходили на рынок с проектом, следили за тем, чтобы все было максимально естественно. Но это не значит, что я не люблю вечерний макияж — просто если вы делаете стрелки и подчеркиваете черным карандашом слизистую, это не должно выглядеть как макияж жены арабского шейха.

В повседневной жизни я мало крашусь, а самым главным в макияже считаю идеальный тон. Штукатурка на лице — это всегда провал, поэтому выбираю легкую основу Maestro Fusion от Giorgio Armani, но предварительно наношу праймер Velvet Blurring Primer Perfecting Base, Becca. Последний отлично сочетается с пудровыми текстурами — можно легко обойтись только праймером и пудрой без тона. Консилером пользуюсь не часто, но если есть такая необходимость, выбираю Under Eye Brightening Corrector от Becca — наношу его кончиками пальцев, потому что так он лучше всего растушевывается.

Если бы мне пришлось выбрать только одно средство, которое можно брать с собой везде, это был бы бронзер — мне не идет бледность, поэтому часто обхожусь только им. Как ни странно, в Европе и Америке это самое продаваемое средство для макияжа, а у нас бронзеры не так популярны — видимо, русские девушки не очень любят загар, а предпочитают контуринг. Самый любимый — опять-таки от Becca, наношу его на скулы и обязательно по контуру лица.

Не забываю и о хайлайтере — выбираю самый востребованный оттенок Opal от Becca на выступающие части лица: во внутренний уголок глаза, на переносицу, в «арку купидона» и обязательно на ключицы. Кремовая текстура отлично растушевывается кончиками пальцев, а оттенок идеально подойдет любому тону кожи — неудивительно, что его сразу же раскупают.

Вместо помад пользуюсь тинтами — их же наношу на «яблочки» щек, а из тушей храню верность только Lash Queen от Helena Rubinstein. Яркий макияж глаз я доверю только профессиональному визажисту, поэтому в повседневной жизни выбираю минималистичный подход.