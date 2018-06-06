Где наводят красоту Шпица, Куркова и другие кинозвезды перед дорожками «Кинотавра»

Церемония открытия 29-го кинофестиваля «Кинотавр» впечатлила элегантностью образов звездных гостей. Чего мы только не увидели на красной ковровой дорожке: от гранжа до максимальной естественности, но больше всего нас покорили нежный девичий образ Равшаны Курковой, выполненный в технике «макияж без макияжа», и романтичный чувственный look Катерины Шпицы.

В Сочи 2 июня стартовал кинофестиваль «Кинотавр», на который съехались все российские и даже зарубежные селебрити. Собираться и наводить красоту звездным красоткам помогали заботливые стилисты Wella Professionals, визажисты Max Factor и мастера маникюра OPI.

Актриса Катерина Шпица примерила сногсшибательный бьюти-образ с прямыми идеально гладкими волосами. Выразительные сияющие золотым светом глаза, чувственные губы и откровенный наряд сделали ее самой запоминающейся девушкой на красной ковровой дорожке. Ее коллега Равшана Куркова , напротив, решила выбрать для светского выхода нежный девичий образ и сделала ставку на идеальный сияющий тон и нежную нюдовую помаду.

Модель Мария Миногарова не присоединилась к воцарившемуся на кинофестевале культу идеально выпрямленных волос и отдала предпочтение романтичным кудряшкам, уложив их на одну сторону.

Еще больше бьюти-look'ов и секретные фото с бекстейджа кинофестиваля «Кинотавр» ищи в нашей галерее! Чей образ понравился тебе больше всего?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!

Фото: пресс-служба Wella Professionals