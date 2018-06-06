Ещё
Где наводят красоту Шпица, Куркова и другие кинозвезды перед дорожками «Кинотавра»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Где наводят красоту Шпица, Куркова и другие кинозвезды перед дорожками «Кинотавра» 

WMJ.ru 58 минут назад
Фото: WMJ.ru
Церемония открытия 29-го кинофестиваля «Кинотавр» впечатлила элегантностью образов звездных гостей. Чего мы только не увидели на красной ковровой дорожке: от гранжа до максимальной естественности, но больше всего нас покорили нежный девичий образ Равшаны Курковой, выполненный в технике «макияж без макияжа», и романтичный чувственный look Катерины Шпицы.
В Сочи 2 июня стартовал кинофестиваль «Кинотавр», на который съехались все российские и даже зарубежные селебрити. Собираться и наводить красоту звездным красоткам помогали заботливые стилисты Wella Professionals, визажисты Max Factor и мастера маникюра OPI.
Актриса Катерина Шпица примерила сногсшибательный бьюти-образ с прямыми идеально гладкими волосами. Выразительные сияющие золотым светом глаза, чувственные губы и откровенный наряд сделали ее самой запоминающейся девушкой на красной ковровой дорожке. Ее коллега Равшана Куркова, напротив, решила выбрать для светского выхода нежный девичий образ и сделала ставку на идеальный сияющий тон и нежную нюдовую помаду.
Модель Мария Миногарова не присоединилась к воцарившемуся на кинофестевале культу идеально выпрямленных волос и отдала предпочтение романтичным кудряшкам, уложив их на одну сторону.
Звездный бьюти-бар «Кинотавр» посетили и другие российские звезды, в числе которых оказались Виктория Толстоганова, Анна Чурина, Нонна Гришаева, Оксана Акиньшина, Екатерина Вуличенко, Мария Шалаева и Алена Чехова.
Еще больше бьюти-look'ов и секретные фото с бекстейджа кинофестиваля «Кинотавр» ищи в нашей галерее! Чей образ понравился тебе больше всего?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!
Фото: пресс-служба Wella Professionals
WMJ.ru: последние новости
Размер имеет значение: какие параметры женской груди считаются идеальными WMJ BOX: топ идеальных средств для автозагара и бронзаторов «Образ енотов!» Юлию Началову раскритиковали за размазанный макияж
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Психолог призвал изменять, назвав это естественным22
«Колбаска в целлофане»: Ким надела прозрачное3
Почему анальный секс — это не страшно22
«Я родила ему, а он на мне не женится»52
Ужасающие фото звезд до и после пластики24
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
06:09
Как предотвратить развитие рака
Здоровье
04:04
Чем опасен сон на боку, животе и спине
Здоровье
03:44
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Звёзды
06:36
Самые красивые звезды-вегетарианки
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение