Где наводят красоту Шпица, Куркова и другие кинозвезды перед дорожками «Кинотавра» 

Церемония открытия 29-го кинофестиваля «Кинотавр» впечатлила элегантностью образов звездных гостей. Чего мы только не увидели на красной ковровой дорожке: от гранжа до максимальной естественности, но больше всего нас покорили нежный девичий образ Равшаны Курковой, выполненный в технике «макияж без макияжа», и романтичный чувственный look Катерины Шпицы.
В Сочи 2 июня стартовал кинофестиваль «Кинотавр», на который съехались все российские и даже зарубежные селебрити. Собираться и наводить красоту звездным красоткам помогали заботливые стилисты Wella Professionals, визажисты Max Factor и мастера маникюра OPI.
Актриса Катерина Шпица примерила сногсшибательный бьюти-образ с прямыми идеально гладкими волосами. Выразительные сияющие золотым светом глаза, чувственные губы и откровенный наряд сделали ее самой запоминающейся девушкой на красной ковровой дорожке. Ее коллега Равшана Куркова, напротив, решила выбрать для светского выхода нежный девичий образ и сделала ставку на идеальный сияющий тон и нежную нюдовую помаду.
Модель Мария Миногарова не присоединилась к воцарившемуся на кинофестевале культу идеально выпрямленных волос и отдала предпочтение романтичным кудряшкам, уложив их на одну сторону.
Звездный бьюти-бар «Кинотавр» посетили и другие российские звезды, в числе которых оказались Виктория Толстоганова, Анна Чурина, Нонна Гришаева, Оксана Акиньшина, Екатерина Вуличенко, Мария Шалаева и Алена Чехова.
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Фото: пресс-служба Wella Professionals