Платья-комбинации, рваные джинсы, балахоны и не только: в чем звездные красотки блистали на красной дорожке в 6-й день «Кинотавра» 

В Зимнем театре Сочи состоялись показы картин основного конкурса «Подбросы», «Слоны могут играть в футбол», а также фильма программы «Дебют» — «Кислота», режиссером которого выступил 26-летний Александр Горчилин.
Стоит отметить, что именно на эту ленту пришло настолько большое количество зрителей, что пришлось открывать балконы — свободных мест в зале практически не осталось. Звезд, кстати, тоже было немало. Одними из первых к фотографам вышли Надежда Сысоева и Катерина Шпица. Сысоева выбрала по-настоящему летний Look — желтый сарафан и соломенную шляпку, а Шпица (несмотря на очень жаркую погоду) — красный топ-комбинацию, белый пиджак и рваные джинсы. Джинсы, к слову, также надели Наталья Бардо, Виктория Толстоганова и Любовь Аксенова.
К вечернему показу картины «Слоны могут играть в футбол» подоспела новая порция селебрити, среди которых были Светлана Бондарчук и Надежда Оболенцева. Обе решили прийти в одном стиле, надев платья-комбинации, джинсовые куртки и белые кеды. А вот Екатерина Вилкова хоть и часто меняет наряды, но остается верна безразмерным нарядам, скрывающим фигуру.
Также по красной дорожке Зимнего театра в это день прошлись Екатерина Вилкова, Ольга Зуева, Равшана Куркова, Аглая Тарасова, Милош Бикович, Наталья Бардо, Илья Бачурин, Ян Гэ, Виктория Толстоганова, Игорь Верник, Александр Гордон и многие другие.
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru