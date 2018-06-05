От Дианы к Меган: как ухаживают за собой королевские особы

Принцессы, королевы и наследные герцогини по всему миру не так часто делятся секретами своей красоты и отличной формы, в отличие от бьюти-блогеров или даже звезд реалити-шоу. Зато та информация, которую мы можем получить от королевских семей, будет означать, что это самые проверенные способы, вряд ли несущие вред твоему здоровью. Вот несколько базовых правил по уходу, которым следуют наследницы короны.

Еще задолго до королевской свадьбы Кейт Миддлтон использовала пчелиный яд под наблюдением популярного английского косметолога Деборы Митчелл. Трудно сказать, что обязательно нужно идти на риск с помощью такого мощного ингредиента, но фотографии говорят за себя. Пчелиный яд в разы ускоряет производство коллагена, а значит, повышает упругость кожи.

Выбор редакции

Все же противопоказаний у крема достаточно, так что если ты обладаешь чувствительной кожей, тебе стоит обратить внимание на другие способы стимулировать выработку коллагена: с помощью питания или специальных витаминов.

Грейс Келли

Принцесса Монако выглядела потрясающе даже в немолодые годы, но область, которой она уделяла особое внимание, не была очевидна. По словам бьюти-эксперта Питера Ламаса, она никогда не выходила без крема для рук, и однажды он задал ей вопрос, почему именно этой части тела она уделяет столько внимания.

Возраст женщины выдают ее руки, быстрее чем где-либо еще.

— Грейс Келли Внучка Грейс Шарлотта Казираги следит за тем, чтобы ее кожа была всегда очищена, а ее бьюти-рутины очень просты. В своем интервью для Vogue она рассказала о том, что самый главный предмет в ее чемодане — средство для снятия макияжа.

В Франции мы используем множество аптечных продуктов, абсолютно натуральных и без химикатов. Очищающее средство и лосьон — это основа каждого моего дня.

Рания аль-Абдулла

У королевы Иордании также очень скромный подход к вопросам красоты. Она даже заявила на шоу Опры, что вопросы старения не стоят в ее повестке дня.

Мы запрограммированы на то, чтобы верить в то, что время — враг, который отнимает что-то у нас. Со мной все наоборот. Жизнь находится в идеальном балансе. Просто мы этого не осознаем.

Рания особое внимание уделяет своему рациону и придерживается макробиотической диеты. Ее день начинается с омлета из яичных белков, злаковых и бобовых. Она также использует миндаль и грецкий орех в качестве перекуса в течение дня. На обед она предпочитает средиземноморскую кухню, а к ужину добавляет немного темного шоколада.

Принцесса Диана

Мэри Гринвелл, визажист принцессы Ди, рассказывала о том, что принцесса заботилась об уходе за лицом и утром, и вечером. По ее словам, она очищала, тонизировала и увлажняла кожу дважды день. Мэри также заявила, что если бы Диана была бы все еще жива — она бы относилась к уходу также внимательно, но наверняка использовала бы еще и сыворотки и солнцезащитный крем.

Принцесса Мария-Олимпия

Наследная греческая принцесса заявляет, что единственное средство, которое насыщает ее кожу кислородом и позволяет ей светиться, — здоровый и продолжительный сон. Она уделяет немало внимания физическим нагрузкам, предпочитая плавание, а также старается не допускать стресса из-за учебы или официальных приемов. Единственное средство, которое она использует непосредственно для кожи, — увлажняющий крем Eve Lom с каолином, медом и различными маслами в составе.

Выбор редакции

Меган Маркл

Новая герцогиня Меган долгое время борется с появлением акне, используя масло чайного дерева. Это совсем не гламурно, но, по ее словам, это средство помогает как при появлении прыщей, так и при порезах или даже укусах комаров. Также Меган сообщает, что регулярно делает интенсивный массаж лица, чтобы выделить свои скулы и челюсть. Хорошая новость заключается в том, что ты можешь повторить эту процедуру в домашних условиях.