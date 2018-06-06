Похудевшая Олеся Судзиловская восхитила подписчиков фотографией без макияжа

«Неожиданно дали выходной, и понеслась я по «точкам». 🚀 В Центр Маргариты Королевой, в салон на куллифтинг и на маникюр. Вчера встала на весы, потеряно 2,5 кг — каждый день репетиции с Ниной #ниначусова, танцы с Сашей @krupelnitskiy_alexander, предпремьерный мандраж🎭🎭🎭, бессонница, да и 3 класс в школе заканчиваю. 😉 При резкой потере веса, необходимо обратить внимание на состояние кожи. И предвосхищая все разговоры о дороговизне ухода за собой — это только лень— скажу, что есть отличный и недорогой способ сохранять тургор и мягкость кожи — щетка для тела с жесткой щетиной❗️ Результат увидите очень скоро, (главное -постоянство применения). Эту процедуру делаю на ночь. 🌃 Сегодня добавила к этому уходу и старую, добрую миостимуляцию, «пыточный» аппарат 🤪которой Вы видели в сторис. Знаете, что предпочитаю ручной массаж, его сделала тоже)), но процедура стимуляции, к которой прибегаю редко, невероятно эффективна! Важен и выбор специалиста, работающего с Вами. Обладательница волшебных, сильных рук, светлейшей энергетики Ирина Филатова 💪🏼👍🏻прячется за спиной, (фотографироваться напрочь отказалась)), доверяюсь ей уже более 10 лет. Удачи Вам в достижении своих целей», — написала звезда.

Поклонники Олеси восхищены не столько ее успехами, сколько ухоженным лицом без макияжа. «Ну как можно так выглядеть?!?! Это же безобразие форменное! Очень красивая! Юная! Сексуальная! Просто нет слов! Одни эмоции!», — пишут они.

Фото: instagram