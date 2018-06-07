WMJ BOX: топ идеальных бьюти-средств, которые доступны в travel-версиях

Сборы самолетной косметички — дело крайне ответственное. Чтобы не утяжелять свой багаж и оставить больше места для красивых вещей, придется провести тщательную ревизию своей косметики и взять только самое необходимое. Конечно, есть и более удобная альтернатива: ты можешь найти все нужные (и не очень) средства в мини-форматах. Лучшие мы как раз собрали для тебя в новом WMJ BOX!

Термальная вода — первое, что ты должна взять с собой, ведь влажность в самолете почти нулевая. Если полет длится больше трех часов, тогда можешь еще до взлета наложить патчи под глаза или даже тканевую маску на все лицо и не снимать их до полного высыхания.

Тебе стоит быть готовой и к экстренным ситуациям, хотя, надеемся, они не возникнут. Что будешь делать без любимой косметички, если вдруг твой красивый чемодан потеряется? Конечно, через три дня он, скорее всего, все же к тебе вернется, но новую косметику ты к этому времени уже купишь. Чтобы не попасть в тяжелую ситуацию, возьми в самолет, кроме жизненно необходимой термальной воды, минимальный набор уходовой косметики и все самое необходимое для макияжа: блеск, тушь и невесомый тон или BB-крем.

Кстати, многие бренды уже позаботились о твоем комфорте заранее и составили идеальные наборы для путешествий. Обязательный уходовый минимум в них как раз есть: обычно они состоят из средства для умывания, увлажняющего крема и сыворотки или маски. Из-за небольшого объема проблем с проходом в самолет не возникнет, а на время отдыха содержимого компактной баночки хватит с лихвой. Для более эффективного очищения кожи от остатков косметики, санскрина и прочих загрязнений возьми с собой невесомый, но высокотехнологичный бьюти-приборчик. Ультразвуковая компактная щеточка с нежными щетинками бережно отшелушит ороговевший слой кожи, а значит, и загар будет ложиться ровнее.

Кстати, пустые баночки в конце отдыха ты можешь оставить в отеле и не тащить лишний груз домой, а их место в твоем багаже займут сувениры для родственников и друзей.

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Фото: Юлия Воробьева