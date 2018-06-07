Омолаживающие нити: плюсы и минусы

Омолаживающие нити — инновационная процедура, позволяющая достаточно быстро и просто решить проблемы возрастных изменений кожи лица. Суть ее заключается в том, что в ткани лица вводятся тонкие косметические нити, которые формируют новый каркас для роста собственного коллагена, за счет чего достигается эффект лифтинга. В результате лицо становится более молодым и свежим, восстанавливается упругость кожи, нормализуется кровообращение в тканях лица. Процедура не оставляет рубцов и не требует специального восстановительного периода. Эффект от процедуры сохраняется на срок до трех лет. На данном этапе именно нитевой лифтинг считается оптимальной процедурой для борьбы с первыми возрастными проявлениями, которая позволяет сохранить не только молодость, но и естественный вид лица.

Как правило, лифтинг омолаживающими нитями используют для коррекции овала лица, раскрытия носогубных складок, провисающих щек, коррекции положения бровей. Данный вид омоложения можно использовать для подтяжки кожи шеи, области декольте или других проблемных зон. Благодаря тому, что нити бывают разными, косметологи имеют возможность максимально эффективно работать с каждым участком лица или тела.

Плюсы данной методики заключаются в том, что она дает быстрый и естественный результат, не требует госпитализации, выполняется при помощи малоинвазивных методов. Эта процедура намного более доступна, чем хирургическая подтяжка лица, и обеспечивает долговременный эффект. Благодаря тому, что косметические нити изготавливают из материалов, полностью совместимых с организмом человека, практически исключена возможность их отторжения. Отдельно стоит отметить, что омоложение нитями не является противопоказанием для проведения других омолаживающих салонных процедур.

Как и любая другая процедура, омоложение нитями может иметь отрицательные последствия. Как правило, они связаны с недостаточной квалификацией врача-косметолога, проводившего процедуру, или, намного реже, с индивидуальными особенностями пациента (например, аллергия на материал нитей). Если тип нитей и их количество подобраны неправильно, это может спровоцировать надрыв нитей. При нарушении технологии введения нитей могут возникнуть уплотнения под кожей, следы от манипуляций. Все эти последствия можно свести к минимуму, ответственно подойдя к выбору косметолога и клиники для проведения омолаживающих процедур.

Кому и в каком возрасте показано омоложение при помощи косметических нитей, решается индивидуально, в ходе консультации с врачом-косметологом. В общем, процедура подходит и мужчинам, и женщинам, начиная с тридцати лет, когда появляются первые признаки старения, и заканчивая пятьюдесятью годами и старше.

Возможность проведения процедуры зависит также от индивидуальных особенностей состояния тканей лица. При тонкой коже и минимальной жировой прослойке, омоложение нитями удается провести не всегда. К противопоказаниям для данной процедуры можно отнести также избыточную, сильно обвисшую кожу. Процедура не показана при наличии онкологических заболеваний, сахарного диабета, болезней кровеносной системы. Процедура не рекомендована беременным женщинам и кормящим матерям.