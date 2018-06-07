Разноцветные сестры-двойняшки — неожиданный феномен

Люси и Мария Эйлмер — сестры-двойняшки, но с виду этого не скажешь. У Люси светлая кожа и прямые рыжие волосы, в то время как у ее сестры — темная кожа и темные вьющиеся волосы. Девочки родились в британском городе Глостер. Их отец Винс — белый, а мама Донна — наполовину ямайка. «Никто не верит, что мы сестры-двойняшки, потому что я белая, а Мария черная, — говорит Люси. — Даже когда мы одеваемся одинаково, мы все равно не похожи на сестер, тем более на двойняшек. Поначалу наши новые друзья не верят, что мы двойняшки, и даже просят показать свидетельства о рождении, чтобы это доказать».

Источник: boredpanda.com 1. Хотите верьте, хотите нет, но эти девушки — сестры-двойняшки!

2. Вот их детская фотография.

3. У Люси светлая кожа, а у Марии — темная. Они очень близки, но никто не верит, что они близнецы.

4. Вероятность рождения двухрасовых близнецов составляет примерно 1 к 500, поэтому неудивительно, что сестры приводят людей в недоумение.

5. Кажется, в детстве сходство было больше…

6. Семейное фото с папой Винсом, мамой Донной и всеми их братьями и сестрами.

7. 18-летние сестры из Глостера (Великобритания) родились в январе 1997 года.

8. Их мать была поражена, когда впервые увидела своих малышек. «Это было шоком для нее, потому что такие параметры, как цвет кожи, не определяются результатами УЗИ во время беременности, — говорит Люси. — Таким образом, она даже не представляла, насколько разными мы будем, когда появимся на свет. Когда акушерка передала нас ей в руки, она потеряла дар речи».

10. А это фото мамы (в центре, в черном) со всеми ее уже повзрослевшими детишками!

11. Сестры обучаются в разных колледжах. Люси изучает искусство и дизайн, а Мария — право и психологию.

О своей нынешней жизни Люси говорит: «Теперь мы обе повзрослели. И хотя мы по-прежнему выглядим очень по-разному, родственная связь между нами стала гораздо прочнее. Мы гордимся тем, что приходимся друг другу сестрами-двойняшками. Мария очень любит рассказывать друзьям в колледже, у нее есть белокожая сестра. Я тоже горжусь, что у меня есть темненькая сестренка».