Найди отличия: Бритни Спирс в бикини до и после фотошопа

Звезда оконфузилась, выложив снимок в соцсети.

К сожалению, Бритни Спирс , при всех своих достоинствах, не обладает модельными параметрами. Несмотря на активные тренировки в спортзале и дома, у нее постоянно наблюдается несколько лишних килограммов на всех стратегически важных местах.

Но последним снимком с отдыха в Майами она наповал сразила поклонников. Точеная фигурка в купальнике, идеальная загорелая кожа, подтянутые бедра, тонкая талия, упругая грудь… Бритни одним фото вновь снискала себе славу секс-символа, которым была в нулевых.

Но не все оказалось так гладко. Папарацци в этот же день запечталели ничего не подозревающую певицу на том же пляже. И выглядела она далеко не так шикарно. Сравните фото из Instagram звезды и случайный кадр.

Бритни в своем Insatgram…

… и в объективе фотографов

Так что до идеального тела в бикини Бритни еще тренироваться и тренироваться до седьмого пота. Или хотя бы скрываться от вездесущих фотографов.

Да уж, фотошоп в наше время — самое настоящее чудо. Захотела — выровняла кожу лица, подтянула уголки губ, стерла прыщики и убрала следы от бессонной ночи, а захотела — и совсем перекроила свою фигуру. Мы выбрали еще 15 селебрити, которых подписчики поймали на грубом фотошопе.

Звезды, пойманные на фотошопе

Вместе с объемом волос Селена Гомес добавила волнистость на стене

Ольга Бузова редактирует кожу до неестественного состояния

Ольга Бузова редактирует кожу до неестественного состояния

Ольга Бузова редактирует кожу до неестественного состояния

Подписчики заметили, что фигура Анастасии Квитко отличается от ее тени

И снова Квитко: на этот раз поплыл фон около талии

Ступеньки между ногами Бейонсе изменили направление

Подписчиков заинтересовала разница в размере грудей Анны Семенович

Анастасия Волочкова не обратила внимания на линию горизонта

Кэти Топурия заодно отредактировала и бортик бассейна

Линдси Лохан не заметила, что вместе с попой увеличила и стену

А здесь у нее же наклонилась косметика на раковине

Вдвое старше: Бритни Спирс выглядит как мама своего жениха

Папарацци засняли, как выглядит Эмили Ратаковски без фотошопа

Читайте также: