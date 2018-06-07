Как ухаживать за чувствительной кожей

Шелушения, покраснения, раздражение, зуд — лучшие друзья обладательниц чувствительной кожи. Она остро реагирует на негативные факторы, например, холод, ветер, неправильное питание или стресс. А летом проблем подкидывает еще и жаркое солнце. К счастью, улучшить состояние кожи несложно, если подобрать правильный уход. О, том, какие компоненты помогут снизить чувствительность, спросили у Наталии Гайдаш, косметолога, дерматолога и эксперта Nivea.

Алоэ вера

На этот компонент девушкам с чувствительной кожей стоит обратить внимание в первую очередь. Алоэ вера не только увлажняет и питает кожу, но также ускоряет процесс восстановления, успокаивает и борется с воспалениями. Из-за этих полезных свойств алоэ вера часто включают в состав косметики для чувствительной кожи. В большинстве случаев ингредиент подходит даже для кожи, склонной к аллергическим реакциям.

Экстракт ромашки

Многие слышали о полезных свойствах ромашки еще с детства. Этот компонент пользуется популярностью неспроста — ромашка оказывает противовоспалительное и бактерицидное действие, успокаивает и устраняет раздражение. Кроме того, она способствует регенерации кожи. Средства с ромашкой подойдут для ежедневного использования женщинам с чувствительной кожей, так как качественная продукция на основе этого компонента дарит очень бережный уход.

Провитамин B5

Провитамин B5, также известный как D-пантенол, стимулирует обновление кожи, восстанавливает, глубоко питает и даже помогает при лечении ожогов. Как и другие компоненты, рекомендуемые чувствительной коже, он обладает успокаивающим и противовоспалительным свойством. Из-за этих преимуществ компонент нередко можно найти в составе средств после загара. Он не раздражает кожу и не вызывает аллергии, устраняет покраснения и зуд, поэтому прекрасно подходит женщинам с чувствительной кожей.

Масло виноградных косточек

Косметика с маслом виноградных косточек — хороший выбор для обладательниц чувствительной и тонкой кожи. Этот компонент часто используют даже для ухода за нежной и чувствительной зоной вокруг глаз. В его состав входит множество витаминов и антиоксидантов, которые обеспечивают бережную заботу и защиту для кожи. Масло виноградных косточек оказывает на неё увлажняющее, регенерирующее и смягчающее действие, устраняет раздражение. Противопоказанием в данном случае является только индивидуальная непереносимость продукта.

Экстракт корня солодки

Экстракт корня солодки — не самый очевидный компонент косметики, однако он прекрасно подходит именно для чувствительной кожи. Он устраняет воспаления и раздражение, успокаивает и смягчает. Солодка полезна при разных проблемах: от аллергических реакций до покраснения от солнца. Кроме того, она снижает зуд и шелушение. Это один из наиболее безопасных компонентов, используемых в косметологии, и единственное исключение — индивидуальная непереносимость. При использовании косметики с экстрактом корня солодки важно учитывать, что средства могут оказать отбеливающее действие, однако не слишком выраженное.

Важно!

Перед использованием нового косметического средства рекомендуется провести аллергопробу: нанести небольшое количество на кожу в области локтевого сгиба. Если через 20 минут появится покраснение, раздражение — пользоваться новым средством нельзя.