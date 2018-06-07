Женщина-дракон завлекает мужчин фото в секс-белье

Так или иначе, но сегодня Эмбер Люк очень довольна своим внешним видом и ни о чем не жалеет.

12/12 Так или иначе, но сегодня Эмбер Люк очень довольна своим внешним видом и ни о чем не жалеет.

Операция по изменению белков глаз далась Эмбер непросто. Это было очень больно, а потом она ослепла на три недели.

11/12 Операция по изменению белков глаз далась Эмбер непросто. Это было очень больно, а потом она ослепла на три недели.

Девушка считает, что до своих трансформаций выглядела слишком скучно, а потому она ненавидела свой образ.

9/12 Девушка считает, что до своих трансформаций выглядела слишком скучно, а потому она ненавидела свой образ.

Эмбер сделала себе заостренные уши, кроме того, у нее на лице пирсинг, а в ушах "тоннели".

8/12 Эмбер сделала себе заостренные уши, кроме того, у нее на лице пирсинг, а в ушах "тоннели".

А вот незнакомые люди часто осуждают Эмбер за внешний вид. Но девушку это не смущает.

7/12 А вот незнакомые люди часто осуждают Эмбер за внешний вид. Но девушку это не смущает.

Девушка утверждает, что ее друзьям и маме нравится то, что она делает со своим телом.

6/12 Девушка утверждает, что ее друзьям и маме нравится то, что она делает со своим телом.

С тех пор она потратила более 10 000 долларов на пластические операции.

5/12 С тех пор она потратила более 10 000 долларов на пластические операции.

23-летняя девушка потратила более 10 000 долларов на трансформации тела, чтобы соответствовать образу в своей голове. После всех манипуляций у нее раздвоенный язык и голубые татуировки прямо на белках глаз. Последняя операция могла банально ослепить Эмбер Люк, но ради мечты она решила рискнуть. Кроме того, по всему телу девушки, которая называет себя Голубоглазым белым драконом, более 50 обычных татуировок, лицо украшает пирсинг, в ее ушах — «тоннели».

А началось все в ее 16 лет, когда девушка воспылала страстью к тату.

Feeling nice and tanned thanks too @bonniecrawfordmua 💗✨#girlswithtattoos #bodymods #booty #tans Публикация от Blue Eyes White Dragon (@amber__luke) 20 Май 2018 в 4:59 PDT Эмбер, которая с детства отличалась особой миловидностью и не страдала от недостатка мужского внимания, говорит, что ни о чем не жалеет. Она уверяет, что ненавидела данные, которые достались ей от природы, потому что с ними выглядела слишком «скучно».

Голубоглазым белым драконом Эмбер стала называть себя не сама — этим прозвищем ее наделили друзья за раздвоенные язык и голубые глаза.

Операцию по изменению цвета белка глаз девушка вспоминает без энтузиазма. Процедура длилась 40 минут, была очень болезненной, а после нее Люк ничего не видела в течение трех недель.

После она пошла под нож хирурга, чтобы ей раздвоили язык и заострили уши. И если операция по изменению ушей прошла довольно спокойно, но язык как у рептилии еще неделю давал о себе знать сильной болью. Кроме того, Эмбер Люк не могла говорить и есть.

Как ни странно, друзья и мама восприняли изменения девушки-дракона с пониманием, она даже получила позитивные отклики от некоторых из них. Мама Эмбер, правда, плакала, когда узнала, что та сделала татуаж белков глаз, но потом сумела принять ситуацию.

Впрочем, посторонние люди, как правило, негативно воспринимают то, что Люк сделала со своим телом. Но ее это не смущает, она считает, что это ее тело и она может с ним делать все, что захочет.

Вдохновением для Эмбер Лук служит 21-летний австралиец Итан Брамбл, который называет себя «наиболее модифицированным молодым человеком» — он прошел через 40 операций по трансформации тела. У него черные белки глаз, и именно такой цвет белков изначально хотела Эмбер, но ее художник убедил ее, что голубой лучше подчеркнет ее образ.

В свое время девушка хотела имплантировать себе рога, но потом решила, что они ей не пойдут.

Сейчас в планах у Эмбер нарастить себе зубы вампира и сделать еще одну татуировку на ноге. А пока она постит многочисленные фото в сексуальном белье в своих соцсетях и собирает восторженные отклики и лайки. Проблем с поклонниками у Эмбер нет — она по-прежнему очень притягательна для мужчин.