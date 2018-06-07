«Еще краше»: Юлия Паршута показала себя без макияжа

Популярная певица Юлия Паршута , отдыхая от своей звездной работы, предпочитает не портить кожу декоративной косметикой. Более того, исполнительница гордится естественной красотой и смело поделилась с поклонниками своим видом без слоев макияжа на лице.

Поклонникам известной молодой российской исполнительницы и актрисы Юлии Паршуты не впервой видеть своего кумира без макияжа. Несмотря на то что экс-звезда поп-коллектива «Инь-Ян» просто обожает красоваться перед объективами, выгодно демонстрируя все достоинства своей яркой внешности, девушка не боится предстать перед публикой и без тонны косметики на своем лице. Более того, во внерабочее время исполнительница довольно часто экономит часы, которые заняло бы полное наведение марафета, и отправляется по своим делам без видимых следов декоративной косметики, блистая своей естественной красотой.

Верные почитатели творчества певицы лишь диву даются, что их любимица не боится быть естественной. Впрочем, звезде и в самом деле есть чем похвастаться — чистая и гладкая кожа без каких-либо изъянов, выразительные глаза и пухлые губы — Юлия красивая от природы, и вовсе не нуждается в команде визажистов, чтобы быть привлекательной. Более того, без накладных ресниц, яркой помады и трех слоев пудры Паршута выглядит гораздо моложе своих лет. А потому восторженные поклонники чистосердечно признают — в обыденной жизни Юлия едва ли не краше, чем стоя при полном параде под светом софитов.

«Натуральная нежная красота!» «Удивляться приходится редко. Но ты удивила, сколь же ты прекрасна без макияжа!» «Я Вас не узнала. Без макияжа вы стали еще красивее!» «Как же красиво, когда девушка без наращенных ресниц, и так далее» «Вы естественно красивы, и отличный колорист колдует над Вашими волосами!» «Красотка и без макияжа. Даже больше, ведь так ты еще краше!» «Тот случай, когда девушка без макияжа прекрасна как ангел!»

Любопытно, что с точки зрения поклонников немало знаменитостей куда красивее в обыденной жизни, когда не прячут себя под слоями тональников и хайлайтеров или, в крайнем случае, едва подчеркивают косметикой свою естественную внешность. К примеру, фотография модели Алены Шишковой без макияжа в мгновение ока разлетелась по сети, и пораженные почитатели в один голос заявили, что без грима тюменская звезда стала куда красивее.