Свотчи: 10 интересных помад на лето

Увлажняющие помады с эффектом легкого сияния и средства с яркими, насыщенными оттенками, бальзам, который меняет цвет, и жидкая матовая помада с текстурой блеска — редакторы BeautyHack выбрали самые необычные помады, которые будут оттенять загар и скрасят летние московские будни.

Увлажняющий бальзам для губ с эффектом естественного сияния Healthy Glow Lip Balm, Deep, Chanel

Летом мы не ждем от помад насыщенного оттенка и стойкости — скорее, легкости и сияния. А если в составе есть уходовые компоненты, это вдвойне приятно, поэтому мой выбор чаще всего падает на оттеночные бальзамы.

Это средство покорило меня с первого нанесения — тающая текстура, которая нежно обволакивает губы и не сходит в течение трех часов (для оттеночного бальзама без эффекта тинта — практически рекорд). Губы становятся мягкими и напитанными, как будто настраивают нас на поцелуи и приближение нового летнего романа.

В составе — производная витамина E со свойствами натурального антиоксиданта, которая защитит ваши губы от внешнего воздействия (ветра, солнца и песка на пляже).

Я выбрала самый темный оттенок (в упаковке он похож на цвет спелой черешни), но на губах полупрозрачный, легко распределяется и выглядит очень естественно. Чтобы добиться еще большей натуральности, вбейте средство подушечками пальцев — получится модный эффект зацелованных губ.

Цена: около 3 000 руб.

Матовая помада Tatouage Couture Matte Stain #7 Nu Interdit, Yves Saint Laurent

Весенняя новинка бренда стала для меня настоящим открытием в нише жидких матовых помад. Многие привыкли к невероятной стойкости матовых текстур, но их постоянно нужно обновлять — они так и норовят высушить губы, потрескаться и застыть неровным слоем (что выглядит очень неестественно). С этой помадой таких казусов не случится — останется только удовольствие от матового бархатного финиша.

Во-первых, у средства оригинальная кисть с прямыми краями — прокрашивать галочку над верхней губой и уголки (самые «проблемные» зоны) стало определенно легче.

Во-вторых, это настоящий стейн — нечто среднее между тинтом и матовым блеском. Пигмент у средства очень яркий, а держится на губах минимум 5-6 часов (проверено мной!).

Что особенно нравится в этом средстве — естественность и комфортность на губах. Вы не чувствуете стянутости, при нанесении средство не застывает на губах, словно бетон на асфальте.

Оттенок точь-в-точь повторяет цвет на упаковке ложится очень тонким слоем (через 5 минут вы и вовсе забудете о том, что у на губах есть помада).

В-третьих, забудьте про карандаш! Контур помады очень четкий и не «плывет» в течение дня.

Цена: 2 981 руб.

Помада Velvetines, Jungle, Lime Crime

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Все бьютиголики мира обожают эти помады, и это совершенно заслуженно — невероятная стойкость, необычные оттенки, интересный финиш и комфорт на губах (а подробнее про состав можно почитать здесь).

Этот оттенок попал мне в руки в одном из подарочных наборов бренда, и я сразу поняла, что летом буду носить его каждый день! Так и получилось — необычный цвет с легким шиммером освежит любой образ, подойдет к каждому варианту макияжа, а еще будет очень красиво переливаться на солнце.

Подойдет и к загару, особенно если нанести его вместе с персиковыми румянами (лучшие варианты можно найти здесь).

Цена: около 2 000 руб.

Пудра для губ Poudre A Levres, 410 Rosso Pompeiano, Chanel

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Весеннее ноу-хау от Лючии Пики, креативного директора по макияжу бренда, «без страха и упрека» мигрировало из моей весенней косметички в летнюю. Внешне средство выглядит очень необычно и напоминает скорее темперу на помпейских фресках, чем обычную помаду. Но и помадой его назвать нельзя ­— в палетке находится увлажняющий бальзам и сухой пигмент, которые можно смешивать.

В итоге средство становится незаменимым спутником в путешествиях — наносите бальзам соло, чтобы увлажнить губы (в составе есть натуральные эфиры, которые моментально делают губы мягкими и пухлыми), смешивайте его с сухим пигментом и увидите легкий кремовый оттенок с естественным блеском и вбивайте пигмент в губы, чтобы получить «зацелованный» эффект.

Я успешно практикую все три варианта и не устаю получать комплименты. Летом возьму его на море — думаю, курортный роман будет гарантирован! В качестве эксперимента нанесла пигмент и на яблочки щек — получился очень натуральный румянец (который отлично оттенил загар).

Цена: по запросу

Тинт-бальзам для губ Pink Ghost #Realmagic 006 Presto, Soda

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Средство нового китайского бренда сразу привлекло мое внимание милой розовой упаковкой и необычной формой аппликатора — он выполнен в форме спирали. Не скажу, что это удобно — у средства тающая текстура, и многогранник может сломаться. Но ради фантастического натурального эффекта готова терпеть бесконечно!

В упаковке оттенок похож на лиловый рог единорога, но не спешите пугаться — бальзам реагирует на pH кожи и магическим образом проявляется на губах индивидуальным оттенком. В моем случае это нежно розовый с легким влажным блеском.

Стойкость у средства такая же как у тинта: вы можете есть и пить — потом лишь подкорректируете контур.

Цена: около 300 руб.

Помада Color Riche Shine, 111, L’Oréal Paris

Каждый год с приходом лета матовые помады приглушенных оттенков хочется сменить на что-то яркое, сочное и, конечно же, увлажняющее. L’Oreal подхватывают тренд на «виниловый» блеск для губ и выпускают глянцевые помады Color Riche Shine.

Глобальный директор бренда по макияжу Вэл Гарланд подтвердила: в ближайшие несколько сезонов блеск на губах в сочетании с матовой основой будет очень актуален (о других трендах от Вэл можно почитать здесь)

Оттенок 111 как будто олицетворяет лето — он понравится тем, кто не любит ярких акцентов на губах, но хочет освежить образ, добавив в него сияния. Помада дает эффект «лака» без ощущения липкости — наоборот, кажется, что на губах увлажняющий бальзам.

Несмотря на глянцевый финиш, средство стойко держится на губах, а блеск сменяет равномерный тинт. И главный бонус, которым не могут похвастаться многие глянцевые «собратья», — помада не вытекает за контур губ и очень легко наносится даже без зеркала.

Цена: 640 руб.

Ультрапигментированная матовая помада Matte Velvet Lipstick, 28 Coco Ravish, Kiss Professional

Тестировала ассистент редакции Карина Ильясова

Оттенок понравится тем, кто любит поярче — во флаконе это настоящий фиолетовый взрыв!

На губах он тоже может быть таким — для этого нанесите средство в два слоя. Помада прекрасно ложится на губы, не сушит их (спасибо маслу ши в составе) и с легкостью переживет стакан воды или густой смузи.

Девушкам, которые не готовы к ярким экспериментам даже летом, помада тоже понравится — в один слой она выглядит не так ярко и дополнит любой макияж — дневной или вечерний.

Цена: 490 руб.

Гелевый тинт для губ No Make-Up Gel Tint, RD01 Red, Vprove

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

У средства очень интересная текстура геля — тинт легко скользит по губам и быстро впитывается без остатка и оставляет матовый пигмент (согласно корейским технологиям).

В составе — экстракт малины и граната (жаль, средство не пахнет ими). Оно не «затекает» в морщинки и трещинки, а масла хорошо устраняют эти проблемы — получается двойное удовольствие: цвет и увлажнение. У тинта удобный аппликатор, так что нанести средство можно и на бегу.

Тинт не сушит губы и очень комфортный в носке — через пару минут вы забудете, что наносили на них средство. Но пигмент плотно въедается в кожу и останется с вами до конца дня. Ценно, что он совсем не выглядит чужеродно, — легкий оттенок немного усилит натуральный цвет ваших губ и отлично впишется в концепцию «макияж без макияжа», которая всегда актуальна в жарком сезоне.

Цена: около 600 руб.

Помада Colorburst Lip Butter, Berry Smoothie, Revlon

Тестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова

Люблю помады этого британского бренда еще со времени университета — мягкая кремовая текстура, которая буквально тает на губах, нежные оттенки, которые лишь слегка подчеркивают естественный цвет, и влажный финиш без липкого эффекта — что еще нужно для помады-мечты?

У средства очень легкая формула, а в составе много увлажняющих компонентов (масло ши, кокосовое масло и экстракт манго).

Оттенок Berry Smoothie на самом деле напоминает ягодный десерт в стакане, но на губах дает лишь слегка заметный тинт и блеск — отличный вариант для легкого летнего макияжа или для того, чтобы дополнить яркий вечерний образ с необычными стрелками (например, такими).

Цена: около 300 руб.

Двойной стик-помада для губ Vita Color Fruits Roll Stick, 26 VX1, Skinfood

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

Эта помада удивит вас вдвойне: в середине стика — темно-коричневый оттенок, а по краям — ярко-оранжевый пигмент. При первом взгляде на помаду, сложно предположить, как она будет выглядеть на губах. На самом деле все очень просто — при нанесении получается интересный градиент с эффектом омбре (который визуально увеличивает губы). Получается достаточно яркий образ (а помаду не нужно дополнительно растушевывать кистью).

Натуральные компоненты в составе — настоящая услада для ваших губ: здесь и экстракт клубники, и масло кокоса, и масло авокадо вместе с маслом оливы. Губы точно не будут сохнуть в течение дня! Натуральный комплекс масел помогает им удерживать влагу и защищает от вредных УФ-лучей (отдельный плюс в карму средства на весенне-летний сезон).

Цена: 1 690 руб.