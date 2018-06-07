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Не сезон: какие бьюти-процедуры лучше не делать летом
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Не сезон: какие бьюти-процедуры лучше не делать летом 

Журнал ОК! 1 час назад
Вместе с врачом-дерматовенерологом и косметологом центра красоты и здоровья «Романов» Сергеем Барсуковым, мы выписали вмешательства, которые лучше отложить на другой сезон.
Для начала, следует уточнить, что сезонность косметологических услуг — вещь условная. Под летом мы понимаем период активной инсоляции, то есть время, когда воздействие ультрафиолетового спектра солнечных лучей на нашу кожу сильнее, чем в остальные периоды. Именно про эти самые лучи мы должны помнить и учитывать их достаточно высокую агрессивность по отношению к нашей коже. К слову об агрессивности, ультрафиолет способен не только снизить гидратацию кожи (лишить ее тонуса за счет потери влаги), но также разрушить коллагеновые и эластиновые волокна, снизить концентрацию гиалуроновой кислоты, основного увлажняющего компонента. Кроме этого, он может вызвать нарушения пигментации кожи, и самое опасное — спровоцировать онкологические заболевания, например, меланому.
Исходя из всего этого, важно понимать, что ряд процедур может утрировать повреждающее действие ультрафиолета на кожу. Все они в той или иной степени связаны со снижением барьерной функции или с усилением чувствительности к УФ лучам.
Механические
К механическим воздействиям относятся такие процедуры, как микродермобразия и ультразвуковой пилинг, а также всевозможные скрабы (в том числе и в домашних условиях). Дело в том, что любое механическое повреждение повышает чувствительность кожи к солнцу, так как основная функция эпидермиса защита от любых агрессивных факторов, в том числе ультрафиолетовых лучей.
Химические
От всевозможных химических пилингов, а также уходовых и терапевтических процедур с применением фотосенсибилизирующих компонентов (к примеру, ретиноидов и витамина А) тоже стоит воздержаться. Химический пилинг и другие воздействия такого рода в разной степени повреждают верхний слой. И с защитой кожи от солнца это всё тоже совсем не вяжется.
Световые
К ним относятся все фото— и лазерные процедуры. И да, даже такие процедуры, как фотоомоложение или фракционный лазерный пилинг, которые иногда назначаются как раз для борьбы с гиперпигментацией, летом могут ее спровоцировать. Хотя эти вмешательства проходят относительно незаметно, чувствительность кожи после повышается: поскольку в процессе идет повреждение невидимых структур (волосяных фолликулов, сосудов кожи), что вызывает микровоспаления. А воспаленная кожа особенно чувствительна к ультрафиолету (в косметологии даже есть термин «поствоспалительная гиперпигментация»).
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