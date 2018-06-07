Бьюти-шоппинг онлайн: где искать редкие бренды?

Сплэш-маски корейского бренда Blithe, японские кисти Mizuho Brush, итальянские пасты для зубов Marvis — эти и другие бестселлеры теперь можно купить, не выходя из дома.

В этом сезоне делать покупки онлайн стало еще проще — определиться с выбором средств нам помогают бьюти-блогеры и эксперты Адель Мифтахова и Маша Ворслав. Их новый проект — онлайн-магазин FOAM — настоящий прорыв в бьюти-шоппинге. Девушки самостоятельно разрабатывают ассортимент магазина и подробно пишут о каждом средстве в блоге на сайте — там можно найти новости брендов, видеообзоры и инструкции по нанесению макияжа.

Интерфейс магазина очень удобен и функционирует по принципу «умного» сервиса — запоминает ваши покупки и предлагает самые интересные средства (которые уже одобрены экспертами!).

Кстати, в новом онлайн-магазине вы сможете найти средства не только для себя, но и для своей второй половинки — основательницы не разделяют косметику на мужскую женскую, полагая, что уход нужен всем.

«Мы решили создать магазин косметики, который стал бы чем-то вроде службы одного окна, где покупатель может получить ответ на любой запрос в сфере красоты. Мы разделяем принципы осознанного потребления и не думаем о «красоте ради красоты». Но думаем о пользе и эффективности, поэтому нам важно, чтобы клиент понимал, что он покупает», — говорит о новом сервисе креативный директор FOAM Татьяна Дроб.

Редакторы BeautyHack внимательно изучили средства, которые можно найти на новом онлайн-сервисе и выбрали бестселлеры, которые понравятся каждому.

Отбеливающая зубная паста «Whitening Mint», Marvis

База под тени, Manly Pro Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Бальзам для губ, Lucas' Papaw

Выбор старшего редактора Анастасии Сперанской.

Маска с коллагеном, Japan Gals

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой.

Кисть для подводки, Mizuho Brush

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой.

Спрей для волос легкой фиксации, Sachajuan

Выбор главного редактора BeautyHack Карины Андреевой.

Сплэш-маска для сияния Energy Yellow Citrus&Honey, Blithe

Удачного шоппинга!