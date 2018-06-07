Секрет идеального селфи от модели Victoria’s Secret

Жасмин Тукс (27) почти три миллиона подписчиков в Instagram. И дело не только в том, что она один из «ангелов» Victoria’s Secret, ее селфи и без этого набирают тысячи лайков.

Как оказалось, у Жасмин есть свои секреты создания идеального фото: «Все дело в бровях и правильном свете. Если день у ваших бровей задался — вы обязательно получите хорошие фото. Второе правило — хороший свет. Я провожу много времени под солнцем, но для того, чтобы сделать снимок, ищу тень, захожу в нее и ловлю рассеянные лучи — они придают коже красивый блеск».

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Похоже, не зря говорят, что брови «делают» лицо. Жасмин подкрашивает брови максимально естественно, делая более выразительную форму. Для этого она использует карандаш Tarte Cosmetics Amazonian Clay Waterproof Brow Pencil.

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