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Секрет идеального селфи от модели Victoria’s Secret
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Секрет идеального селфи от модели Victoria’s Secret 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
У Жасмин Тукс (27) почти три миллиона подписчиков в Instagram. И дело не только в том, что она один из «ангелов» Victoria’s Secret, ее селфи и без этого набирают тысячи лайков.
Как оказалось, у Жасмин есть свои секреты создания идеального фото: «Все дело в бровях и правильном свете. Если день у ваших бровей задался — вы обязательно получите хорошие фото. Второе правило — хороший свет. Я провожу много времени под солнцем, но для того, чтобы сделать снимок, ищу тень, захожу в нее и ловлю рассеянные лучи — они придают коже красивый блеск».
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Похоже, не зря говорят, что брови «делают» лицо. Жасмин подкрашивает брови максимально естественно, делая более выразительную форму. Для этого она использует карандаш Tarte Cosmetics Amazonian Clay Waterproof Brow Pencil.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sekret-idealnogo-selfi-ot-modeli-victoria-s-secret/
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