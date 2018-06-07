Что такое тинт? 

Тинт — это вид декоративной косметики для губ, отдельная ее категория. Несмотря на оттенок, который придает тинт, он создает эффект натуральных губ.
Тинт не оставляет следов, его невозможно размазать, он словно впитывается в кожу. Стойкость является одним из главных плюсов этого бьюти-средства. Именно благодаря тинту можно создать модный эффект зацелованных губ. Наносят его подушечками пальцев, предварительно увлажнив губы. Смывают специальными средствами для удаления стойкого макияжа.
Еще одним свойством тинта является многофункциональность — его можно использовать и вместо румян, подчеркивая яблочки щек.
NYX Professional Make Up Lip Lustre Glossy Tint, цена: от 650 руб.
Pupa Made To Last Lip Tint, цена: от 665 руб.
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