Что такое тинт?

Тинт — это вид декоративной косметики для губ, отдельная ее категория. Несмотря на оттенок, который придает тинт, он создает эффект натуральных губ.

Тинт не оставляет следов, его невозможно размазать, он словно впитывается в кожу. Стойкость является одним из главных плюсов этого бьюти-средства. Именно благодаря тинту можно создать модный эффект зацелованных губ. Наносят его подушечками пальцев, предварительно увлажнив губы. Смывают специальными средствами для удаления стойкого макияжа.

Еще одним свойством тинта является многофункциональность — его можно использовать и вместо румян, подчеркивая яблочки щек.

NYX Professional Make Up Lip Lustre Glossy Tint, цена: от 650 руб.

Pupa Made To Last Lip Tint, цена: от 665 руб.

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