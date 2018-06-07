Татуаж: мифы, риски и ошибки начинающих

Как делается татуаж бровей? Сколько времени занимает восстановление? Почему эта техника визуально корректирует пропорции лица? Основательница салона красоты Beauty Manufactura Анна Серикова — о том, как с помощью перманентного макияжа улучшить оттенок губ и форму бровей и не выглядеть на 10 лет старше.

Что нужно знать о татуаже

Татуаж — это перманентный макияж, при котором краситель вводится в тонкий слой эпидермиса (не больше 0,5-1 мм). Самые популярные области для татуажа: брови, межресничное пространство (не так болезненно как кажется, но важно довериться только опытному мастеру) и губы.

Расскажу о том, как делается процедура на примере татуажа бровей. Сначала наносится местное обезболивание, вы ждете 20 минут. В это время мастер карандашом отрисовывает вариант брови, которая должна получиться в итоге. Если клиентка не согласна с ним, они работают над «эскизом» дальше. Когда все готово, мастер заполняет пигментом бровь по контуру и клиент уходит домой. В течение нескольких дней на месте татуажа возможна отечность и появляется корочка. Ее ни в коем случае нельзя снимать, а поверх нужно наносить заживляющую мазь с пантенолом (мы обычно рекомендуем Бепантен). Кстати, в этот период лучше не умываться водой, а протирать лицо влажными салфетками, не касаясь области, где был сделан татуаж бровей. Когда корочка сходит, вы видите готовый оттенок, но учитывайте, что в первые дни он на 30% ярче. В среднем период реабилитации занимает около 30 дней. В это время лучше не ходить в баню и сауну и ограничить использование декоративной косметики в зоне татуажа, чтобы не спровоцировать воспалительные процессы.

Сколько держится татуаж?

Во-первых, каждый организм по своему реагирует на вмешательство. Например, у татуажа губ есть одно важное свойство: примерно у 5% людей он «не берется», пигмент сразу рассасывается в верхнем слое эпидермиса, и узнать об этом можно только эмпирическим путем. А во-вторых, верхний слой эпидермиса обновляется каждые 28 дней, поэтому логично, что со временем татуаж будет вымываться и становиться более тусклым. На стойкость также влияет обилие солнца (после процедуры, особенно весной и летом, используйте средства с SPF) и возраст (чем старше, тем быстрее, так как кожа более сухая).

Но если мы говорим о качественном татуаже с обязательной последующей коррекцией, то в его стойкости можно не сомневаться — 5-7 лет с ним ничего не случится. Конечно, очень многое зависит от профессионализма мастера и пигмента, который он использует (у него должен быть актуальный срок годности). Но надеясь на мастера, клиент также должен соблюдать все рекомендации после процедуры: не травмировать место, удаляя корочку, и обязательно выпить Ацикловир, чтобы избежать герпеса. Если вы об этом забыли, то в последствиях не стоит винить мастера.

Как корректируется перманентный макияж бровей?

Коррекция делается через 30 дней и, фактически, это повторная процедура татуажа с учетом первого результата. Сначала пигмент может лечь неравномерно, а через месяц будет видно, какие места дозаполнить. Но бывают такие случаи, когда девушки привыкают к бровям более темного оттенка и решаются на третью коррекцию, чтобы добиться желаемого оттенка.

О мифах и ошибках

Многие скептически относятся к татуажу, ассоциируя его только с синими бровями (тут использовался некачественный пигмент или краситель был заложен в глубокий слой эпидермиса) и алой подводкой на губах — словно на лице остатки неудачного макияжа. Корректируется такая работа лазером или специальными инъекциями с со средствами, вымывающими пигмент из-под кожи.

На самом деле, эта процедура не имеет возрастных ограничений и значительно упрощает жизнь тем, кто не готов уделять макияжу много времени каждое утро.

Я сама делала татуаж губ, но не для того, чтобы прорисовать контур. Я сделала более четкий контур, убрала пробелы в цвете, абсолютно не меняя натурального оттенка. Еще один популярный вариант татуажа губ — перманентный макияж с эффектом тинта. Это визуально увеличивает губы, а вас избавляет от необходимости постоянно их подкрашивать.

Еще один миф о татуаже — он взрослит. Есть такая фраза «Красота скупа, а все лишнее — безобразно», и она на 100% относится к этой процедуре. Когда вы пытаетесь заменить татуажем косметику: делаете яркую подводку, алый контур губ, брови грубой формы насыщенного синюшного оттенка — это прибавляет вам пару-тройку лет. Если же вы корректируете мелкие недостатки (например, негустые брови или губы тусклого оттенка) — это уместно, аккуратно и позволяет получить супер натуральный эффект! Я часто видела, как у девушек после татуажа меняется лицо: уходят следы усталости, наплывшие веки, лицо выглядит пропорциональным.

Один из самых популярных методов татуажа бровей сегодня — это мягкая растушевка (его также называют нано-напылением). Мастер вводит краску в пробелы между волосками, не прокрашивая всю поверхность.

Получается эффект прозрачных, «пудровых», слегка прокрашенных бровей. В классическом варианте шотирования бровей мастер заполняет пигментом всю область. В случае с губами и межресничным пространством вариантов меньше. Мастер может сделать татуаж контура (с растушевкой или без) или полностью откорректировать оттенок, нанеся красящий пигмент на всю поверхность губ. Есть также перманентный макияж с 3D-эффектом. В этом случае мастер делает несколько коррекций, чтобы добиться плавного перехода оттенков, которые визуально и создают объем (своего рода омбре на губах).

Перед тем, как решить для себя, стоит ли делать процедуру, учитывайте, что у нее есть противопоказания: беременность и лактация, воспалительные процессы (с температурой и без), наличие родинок и мушек в зоне татуажа.