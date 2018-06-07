Её не узнать

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Сначала визажист очищает кожу тоником, потом наносит подсвечивающую базу.

Если кожа лица проблемная, летом Ксения рекомендует использовать СС-кремы, они удачно заменят плотный тональный крем. Нужно стараться не накладывать слои один на другой, лучше потом локально убрать недостатки консилером.

Ксения отмечает, что в Сибири до сих пор любят резкое рыжее скульптурирование. В мировой практике его принято использовать только на вечернее мероприятие, а в повседневной жизни достаточно румян. Визажист замечает, что многие сибирячки любят графичные темные брови, хотя давно в моде естественные пушистые и даже специально высветленные брови.

Этим летом актуально использовать цветные хайлайтеры, которые соединяют зону нанесения румян и основного хайлайтера. У нас румяна розового ягодного оттенка — наносим их не только на основную зону румян, но и в складку века. Ксения предупреждает, что хайлайтер нужно наносить неплотно, иначе на лице останутся световые пятна. Кремовые тени также удобно использовать в повседневном макияже — с ними нет риска перестараться.

Брови фиксируем гелем. Визажист советует бюджетный продукт Art-Visage (150 рублей), но предлагает не брать тон для брюнеток, лучше выбрать палитру для блондинок вне зависимости от цвета волос. Иначе брови получатся слишком тёмными.

Ксения рассказывает, что летний макияж должен быть мягким, без чётких границ. Все переходы должны быть плавными. Почти забываем о матовых помадах — в моде глянец. Для ежедневного ухода за губами визажист советует масло для губ Clarins (1850 рублей).

Редакция SHE попросила Ксению сформулировать несколько правил макияжа для девушек с проблемной кожей:

— нужна хорошая подготовка кожи, чтобы не наслаивать тональный крем: сначала увлажняем термальной водой, потом наносим фиксатор для макияжа (используем его до макияжа) и локально матирующую базу; — выбираем неплотный тон, но с хорошим перекрытием (Lumene cc, Estée Lauder double wear light); — не наносим хайлайтер на проблемные участки кожи; — используем матовые румяна, без шиммера, можно нанести локально пудру на проблемные участки (если матирующей базы недостаточно).

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