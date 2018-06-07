Бородатые мужчины показали бороды снизу вверх, и это жутко и смешно

Бородатые мужчины из Твиттера затеяли странный флешмоб: они публикуют фотографии своих мужественных лиц с необычного ракурса — задрав голову вверх и снимая снизу. Выглядит это довольно жутковато. Этот флешмоб начал пользователь с ником @ehdannyboy. Его пост собрал более 122 тысяч лайков и почти 50 тысяч ретвитов.

Подписчики с бородой немедленно поддержали начинание и завалили Твиттер своими нелепыми фотографиями.

Потом какой-то не в меру сообразительный микроблогер придумал нарисовать на шее рожицу, чтобы борода выглядела, как волосы на голове. И покатилась новая волна бессмысленного и беспощадного флешмоба.

В конце концов даже девушки решили, что оставаться в стороне выше их сил. Завязали свои длинные волосы под подбородком и полноправно приняли участие в бородатом веселье.

А вот одна дама призналась, что эти фотографии нанесли ей психологическую травму: «Больше не хочу себе высокого парня с бородой. Представьте, ваш парень смотрит вперед, а вы, прижавшись к его груди, поднимаете взгляд вверх, чтобы увидеть его лицо, а видите вот это. Я бы заорала».