Ещё
Бородатые мужчины показали бороды снизу вверх, и это жутко и смешно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бородатые мужчины показали бороды снизу вверх, и это жутко и смешно 

Ридус 24 минуты назад
Бородатые мужчины из Твиттера затеяли странный флешмоб: они публикуют фотографии своих мужественных лиц с необычного ракурса — задрав голову вверх и снимая снизу. Выглядит это довольно жутковато. Этот флешмоб начал пользователь с ником @ehdannyboy. Его пост собрал более 122 тысяч лайков и почти 50 тысяч ретвитов.
Подписчики с бородой немедленно поддержали начинание и завалили Твиттер своими нелепыми фотографиями.
Потом какой-то не в меру сообразительный микроблогер придумал нарисовать на шее рожицу, чтобы борода выглядела, как волосы на голове. И покатилась новая волна бессмысленного и беспощадного флешмоба.
В конце концов даже девушки решили, что оставаться в стороне выше их сил. Завязали свои длинные волосы под подбородком и полноправно приняли участие в бородатом веселье.
А вот одна дама призналась, что эти фотографии нанесли ей психологическую травму: «Больше не хочу себе высокого парня с бородой. Представьте, ваш парень смотрит вперед, а вы, прижавшись к его груди, поднимаете взгляд вверх, чтобы увидеть его лицо, а видите вот это. Я бы заорала».
Ридус: последние новости
Пять плюсов раннего брака Найдены способы борьбы с укачиванием в самолете Названа улучшающая сексуальную жизнь диета
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов29
Ужасающие фото звезд до и после пластики24
Именами кого из родных нельзя называть детей14
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Самого сильного в мире человека травят в Сети4
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
03:46
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов
Звёзды
06:27
Какой фастфуд самый опасный
Еда
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
00:15
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Звёзды
00:28
Звезда «Дома-2» рассказала о замужестве
Любовь Психология
10:05
Как нас обманывают магазины
Психология
00:57
В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение