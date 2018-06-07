7 лучших блесков для век

На модных показах, в instagram-аккаунтах бьюти-блоггеров и известных визажистов прочно обосновался новый тренд — влажный макияж глаз. Несмотря на то что идет он далеко не всем и частенько придает глазам болезненность, make-up в этом стиле на улицах города мы увидим еще не раз. И даже не на искушенных бьютигинях, которые не могут пройти мимо новинки, а на вполне себе обычных девушках, гуляющих в парке. Разбираем основы влажного макияжа глаз, и 7 лучших блесков для век в помощь!

Что такое блеск для век?

Собственно говоря, то же самое, что и для губ, но для другого использования. От обычных теней и карандашей для век этот продукт (по-другому «айглосс») отличается глянцевым, даже, вернее сказать, лаковым, почти зеркальным блеском. Выглядит на глазах ну очень эффектно, правда, держится недолго, даже если перед ним нанести базу под макияж. Оттенки блесков самые разнообразные — от прозрачных до ярко пигментированных, с блестками и без. Кроме небольшой стойкости, айглосс имеет еще один недостаток: если средство неправильно нанести, есть риск, что глаза будут выглядеть заплаканными или больными. У блеска для век довольно жирная текстура, которая плохо ложится поверх другой косметики, однако ухитриться и намазать айглосс поверх матовых теней для более интересного эффекта можно. Достаточно воспользоваться плотной плоской кисточкой (или даже пальцем), аккуратно растушевывая блеск по веку. Кстати, наносить айглосс пушистой кистью не рекомендуется. Во-первых, волоски кисточки слипнутся, и вы замучаетесь ее отмывать. Во-вторых, ровно блеск на веки не ляжет, и получится нечто невнятное, кашеобразное и неаккуратное.

ТОП-7 блесков для век Eye Gloss, 3ina

Испанский молодой бренд 3ina одним из первых создал блеск для век, причем очень даже хорошего качества и в удобной упаковке. Для нанесения средства вам не понадобится дополнительно покупать кисточку или аппликатор — производитель позаботился об этом, оснастив тюбик в меру плотным спонжиком, который без труда наносит блеск на веки и растушевывает его. Средство наносится тонким слоем, создает влажный глянцевый блеск, не слишком липкое (чем не могут похвастаться большинство аналогичных продуктов) и умеренной жирности. На сегодняшний момент The Eye Gloss можно приобрести в четырех оттенках: прозрачном, персиковом, сливовом и розовом.

Блеск для век Eye Gloss, 3ina (850 руб.)

Eye Gloss, Tom Ford

Нелипкое средство, облаченное в привычный для всех формат блеска для губ. Имеет аппликатор, поэтому судорожно бегать по магазинам в поисках подходящего не придется. Выбор оттенков сильно ограничен — их всего два: прозрачный и прозрачно-черный. Использовать данный айглосс можно в качестве как самостоятельного средства, так и глянцевого финиша, придавая любым теням зеркальный блеск. И да, уникальная текстура и формула не дадут теням под блеском размазаться и превратиться в кашу — все будет выглядеть очень приемлемо, влажно и стильно.

Блеск для век Eye Gloss, Tom Ford (3 740 руб.)

Smithereens Of Stars, Rouge Bunny Rouge

Прозрачный жидкий блеск с воздушной текстурой без эффекта липкости подарит взгляду сияние. Средство не содержит воск, поэтому не утяжеляет веко, зато прекрасно питает, успокаивает и увлажняет нежную кожу за счет присутствия в составе экстрактов календулы и центеллы. Хорошо ложится поверх пигментированных теней, однако через несколько часов блеск растворит их, и они «уплывут» вместе. С другой стороны, эта фишка всех блесков для губ станет идеальной для создания небрежного мейка в стиле гранж! Кстати, этот айглосс можно смело наносить поверх бровей, фиксируя их форму, и использовать для губ. Также неплохо он смешивается с сухими пигментами и блестками, позволяя творить совершенно безумный макияж.

Блеск для век Smithereens Of Stars, Rouge Bunny Rouge (2 000 руб.)

Studio Eye Gloss, M. A. C Блеск профессиональной марки создавался под потребности именитых визажистов и их необходимость создавать на модных показах мокрый макияж глаз. Сейчас же айглосс от M. A. C доступен «простым смертным», и даже мучиться при его нанесении не придется. Блеск довольно липкий, имеет шиммер, который эффектно светится даже без солнца и света софитов. Средство имеет гелевую и довольно плотную консистенцию, не содержит воска и легко распределяется по веку. Айглосс представлен в четырех оттенках: Pearl Varnish, Lightly Tauped, Medoc и Noticeably Noir. Каждый из них потрясающе смотрится на веках, создавая влажные мерцающие переливы. Благодаря содержащимся в блеске растительным экстрактам он успокаивает, ухаживает и увлажняет нежную кожу век.

Блеск для век Studio Eye Gloss, M. A. C (1 380 руб.)

Lid Lacquer, NYX Даже не блеск, а лак для век, но эффект один — глаза получаются влажными. Средство представлено в двух оттенках: прозрачном и черном. Последний особенно подойдет для создания чувственного smokеy, а первый идеален для нюдового макияжа. Консистенция блеска довольно липкая и тягучая, его можно наложить поверх теней, но делать это нужно аккуратно, чтобы макияж не превратился в грязную кашу невнятного оттенка. Самое лучшие использование — в качестве отдельного средства.

Блеск для век Lid Lacquer, NYX (590 руб.)

Eye Gloss, Dior

Блеск-тени с гелевой консистенцией обещают охлаждающий эффект, а также неповторимое сияние, влажный финиш и свежесть макияжа. Ненавязчивые мерцающие частички создают впечатление водной глади на глазах, в которой отражаются лучи солнца. Блеск наносится в одно движение идеально ровным слоем, обеспечивает стойкость до 4 часов без забивания в складки и обещает водостойкость. Подобно блеску для губ, это средство имеет удобный аппликатор для нанесения. Единственный минус, который отмечают пользователи: этот айглосс неудобно наносить в два слоя после высыхания первого, поскольку он начинает скатываться. Блеск для век представлен в четырех жемчужно-мерцающих оттенках.

Блеск для век Eye Gloss, Dior (2 800 руб.)

Eye Gloss, Bobbi Brown

Bobbi Brown представил блеск для век в трех нюдовых оттенках: Beach Nude, Nude и Island Pink (доступен лишь в некоторых странах). Как и у всех айглоссов, консистенция у этого средства жидкая, в меру липкая и нетяжелая. Благодаря аппликатору с отверстиями блеск удобно дозировать и наносить на веки. Отлично ложится поверх теней и начинает скатываться и тускнеть лишь спустя 5 часов. Этот блеск лучше не наносить в несколько слоев, поскольку он начинает затекать в уголки глаз, вызывая не самые приятные ощущения.

Блеск для век Eye Gloss, Bobbi Brown (1 500 руб.)

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