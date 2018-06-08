Какие оттенки помад желтят зубы: разбираем на примере звезд

Красная помада и голливудская улыбка — минимальный проверенный набор для покорения мужских сердец. Но, к сожалению, не со всеми оттенками помад можно подружиться. WMJ.ru разобрался, какие цвета сделают зубы белее, а какие лишь подчеркнут желтизну эмали. Обратимся к ошибкам любимых селебрити для наглядности!

Теплый красный с золотым шиммером

Дакоты Джонсон практически всегда макияж губ в цвет красной дорожки. Однажды она все же прогадала, выбрав коралловый цвет с золотым сиянием. Если твои зубы не идеально белые (а белые они далеко не у всех), то этот оттенок в сочетании с сияющей текстурой подчеркнет желтизну. При выборе красной помады отдавай предпочтение более насыщенным оттенкам, например холодному винному или бургунди.

Розовый — наше все Кира Найтли совершила точно такую же ошибку. Потом она все же исправилась и сменила коралловый с золотым отливом на холодный розовый, чем визуально отбелила улыбку. Возможно, дело еще и в эффективном профессиональном отбеливании эмали, но помада Кире все же не идет. Запомни: помады с холодным подтоном не желтят зубы, а, наоборот, придают им белоснежный цвет.

Персиковый цвет обладает жутким грязно-оранжевым подтоном, который желтит не только зубную эмаль, но и кожу. Помаду этого оттенка необходимо немедленно изгнать из косметички. Смело меняй ее на лавандовую, как этот сделала Андра Дэй. Не забывай, что нежно-фиолетовый — главный хит летнего сезона, поэтому с таким цветом ты точно будешь в тренде.

Коралловый

Шарлиз Терон. Если хочешь выглядеть на все сто, а твою улыбку сложно назвать белоснежной, то об использовании ярко-оранжевой помады советуем тебе забыть. Замени ее на насыщенный ягодный оттенок, как это сделали Скарлетт Йоханссон

Забудь о морковном!

Эмилию Кларк часто можно заметить с помадой морковного цвета на губах. Как видишь, несмотря на все голливудские процедуры по отбеливанию, такой опасный цвет даже на фоне идеальной улыбки Эмилии может дать сбой. Только сравни с приглушенным оттенком холодного красного цвета, он заметно осветляет улыбку. Надеемся, мы больше никогда не увидим столь ярых проявлений любви Эмилии к цвету перезревшего огородного овоща. По крайней мере, не на красной ковровой дорожке.

Не в помаде дело

Помада любых оттенков станет верным другом, если у тебя идеально белые зубы. За настоящей голливудской улыбкой стоит обратиться к стоматологу, а приблизиться к столь желанному идеалу можно даже в домашних условиях.

Во-первых, замени обычную зубную пасту на отбеливающую, присмотрись к более профессиональным продуктам, используемым стоматологами. Во-вторых, зубная нить должна быть с тобой всегда и везде, желательно использовать ее после каждого приема пищи, чтобы не образовывался зубной налет и еда не застревала между зубов. Не пренебрегай отбеливающими полосками: всего 15-20 минут в день, и зубы станут заметно белее. Главное — запомни: чтобы их использовать, твоя эмаль должна быть здоровой и неистонченной. О кофе придется забыть, несколько чашек в день — и прости-прощай ослепительно-белая улыбка. Переходи на зеленый чай, он полезнее для организма и не столь вредоносен для улыбки.

Клубничный массаж

В домашних условиях клубничный «массаж» эмали придет тебе на помощь в эффективном отбеливании. Разомни несколько ягод клубники, слей сок и добавь к смеси половину чайной ложки соды. Втирай смесь в зубы, при этом старайся не касаться десен. Если зубного налета не слишком много, то результат будет заметен сразу же.

Уже все испробовала, а эффекта нет? Обратись к стоматологу, только он сможет подарить ослепительную голливудскую улыбку. Перед отбеливанием врач должен убедиться, что все зубы здоровы, а эмаль достаточно прочная, чтобы процедура не нанесла ей особого вреда. После подбирается вид отбеливания, зачастую используется специальный гель и лазер. Немного терпения, и можно покорять знаменитые голливудские холмы и красные дорожки!

Кстати, некоторые селебрити считают, что белоснежной улыбки уже недостаточно, чтобы выглядеть сногсшибательно. Певица Рита Ора , к примеру, не просто имплантировала золотой зуб, но и не упускает шанса похвастаться им в видео в своем Instagram-аккаунте.

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Текст: Валерия Савченко

Фото: Shutterstock