Самые малотравматичные операции

Ты все еще считаешь, что восстановление после любой пластики — это невыносимая боль, дискомфорт, огромные синяки, отеки, рубцы и заметные швы? Пора оставить стереотипы в прошлом: новейшие методики позволяют вернуться к привычной жизни уже спустя пару недель. Разбираем 5 эффективных малотравматичных пластических операций, после которых тебе не придется несколько дней лежать в стационаре под присмотром врачей, долго прятать лицо от прохожих за темными очками и избегать собственного отражения в зеркале.

Нижняя конъюнктивная блефаропластика

За сложным названием скрывается одна из самых щадящих методик коррекции нижнего века и зоны под глазами. Доступ осуществляется через конъюнктиву — слизистую оболочку глаза, без разрезов на коже и необходимости в наложении швов. Если «мешки» твои постоянные спутники, то этот способ для тебя. Уточним: бесшовная блефаропластика показана не при отечности, а при «мешках», образовавшихся из-за избыточной жировой ткани в области нижних век. Это следствие генетики и особенностей анатомии, поэтому такая операция актуальна уже в молодом возрасте, в 25-30 лет. На этапе восстановления отлично помогают глазные капли и фиксирующие наклейки-стрипы. Небольшие синяки не должны вызывать беспокойства — о них ты забудешь уже через 7-10 дней.

Липосакция подбородка

Второй подбородок не повод для паники, а сигнал к действию. Если причина — в ослабленной мускулатуре, то регулярно выполняй гимнастику: смело показывай язык, широко открывай рот, напрягай-расслабляй мышцы под челюстью. Если корень зла излишки жировых клеток, то самостоятельно убрать «запасной» подбородок, увы, не получится. В период реабилитации могут появиться незначительные отеки и синячки — это явление в рамках нормы. Немного терпения — идеальный овал лица и четкие линии нижней челюсти проявятся совсем скоро. Чтобы получить максимально успешный результат и ускорить процесс восстановления, врачи рекомендуют использовать специальный компрессионный бандаж.

Миланский лифтинг

Миланский лифтинг — идеальное решение для тех, кто не готов ждать месяцы, проходя реабилитацию после нескольких вмешательств. Популярная методика включает в себя комплекс операций, способных устранить целый ряд косметических дефектов в зоне вокруг глаз: нависшие веки, темные круги и мешки под глазами, морщины и «гусиные лапки», опущенные вниз уголки глаз и «грустные» хвостики бровей, заметная асимметрия. В большинстве случаев оперативное вмешательство проводится под местной анестезией. Комбинирование нескольких операций значительно сокращает восстановительный период и позволяет решить сразу несколько эстетических проблем зоны вокруг глаз, убив нескольких зайцев одним метким выстрелом.

Удаление комков Биша

Мечтаешь стать счастливой обладательницей аристократично очерченных скул и впалых щек? Теперь можно быстро и безболезненно избавиться от избыточного жира в щечной области: местная анестезия, 20-30-минутная операция через небольшой доступ на слизистой щеки — и ни следа от швов. Удаление комков Биша, как и любое хирургическое вмешательство, имеет свои показания и ограничения — с полным списком врач ознакомит тебя во время консультации. Из особенностей восстановления — выраженный отек щек и обязательное использование компрессионного бандажа. У большинства пациентов щеки приходят в норму уже через пять дней.

Избавиться от ненавистных комков Биша были не прочь и голливудские звезды, начиная от Меган Фокс и заканчивая Натали Портман . Эффект от этой простой и атравматичной операции виден даже невооруженным взглядом.

Интимная пластика

С тех пор, как тема сексуальной жизни перестала идти под грифом «секретно», заметно возросло количество желающих выполнить интимную пластику, уменьшение и коррекцию формы малых половых губ и при необходимости кожи клитора. Как ни парадоксально, здесь можно провести параллель с блефаропластикой: обе операции требуют от пластического хирурга ювелирной точности и умения деликатно работать с чувствительными тканями. Процесс заживления проходит быстро и не оставляет после себя заметных швов и рубцов. Результат — эстетически красивая и аккуратная форма малых половых губ без вреда для здоровья, без потери чувствительности. В некоторых случаях по желанию пациентки дополнительно удаляются избытки кожи «капюшона» клитора, что помогает повысить уровень чувствительности. Одно «но»: после пластики придется соблюдать половой покой не менее двух недель.