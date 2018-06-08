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Мощная женщина! Как Бритни Спирс выглядит на отдыхе в бикини и без макияжа
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Мощная женщина! Как Бритни Спирс выглядит на отдыхе в бикини и без макияжа 

WMJ.ru 44 минуты назад
Фото: WMJ.ru
36-летняя Бритни Спирс отдыхает в Майами в компании своих сыновей.
Бритни Спирс за последний год кардинально изменилась. В ней уже сложно узнать ту пышнотелую женщину, которой было абсолютно все равно на то, как она выглядит. Сейчас мама двоих сыновей находится в отличной физической форме: она дружит со спортом и регулярно хвастается с подписчиками своими новыми достижениями. Теперь ее любимым времяпрепровождением стал активный отдых. Вот и сейчас Бритни проводит время в компании своих сыновей на пляже в Майами. Конечно, время от времени звезда нежится в лучах солнца, загорая на шезлонге. Но и от активности она не отказывается. Вот, например, папарацци сняли, как счастливая Брит покоряет волны на гидроцикле.
Крепкие бедра, собранные мокрые волосы, решительный напор — кажется, Бритни готова покорять не только океанические волны, но и снова занять свое место на музыкальном Олимпе. А ты бы хотела новый суперхит от Спирс?
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Фото:Instagram
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