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Множественные тату и фото в белье: изучаем Instagram девушки, которая ради славы залила глаза голубой краской
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Множественные тату и фото в белье: изучаем Instagram девушки, которая ради славы залила глаза голубой краской 

WMJ.ru 16 минут назад
Фото: WMJ.ru
Татуированная австралийка с голубыми глазами и разрезанным языком набирает популярность в Сети.
Когда-то 23-летняя Эмбер Люк была миловидной блондинкой с чистой кожей. Но, по словам жительницы Австралии, она «ненавидела свою внешность». Поэтому и решилась на кардинальные изменения. Девушка потратила 10 тысяч долларов, чтобы стать той, кем она сейчас является.
— говорит девушка.
Сейчас на теле Эмбер 50 татуировок. Одна из них изменила ей цвет глазных белков. После этой процедуры девушка ослепла на три недели. Но судя по тому, как сейчас она наслаждается своей внешностью, Люк ни о чем не жалеет. Татуированную красотку прозвали «белым драконом с голубыми глазами». Почему «дракон»? Да потому что помимо тату Эмбер разрезала себе и язык.
Сейчас на Instagram Эмбер подписано почти 30 тысяч человек и количество фолловеров только растет. Смотри в нашей галерее больше фото необычной любительницы тату.
Как тебе такая внешность?
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Фото:Instagram
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