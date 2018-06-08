Вдохновляйтесь! Как повторить макияж Натальи Османн на премьере фильма «Лето»

Сияющая кожа и мягкий, выразительный макияж глаз — ваша бьюти-инструкция по созданию актуального макияжа этого сезона уже внутри.

«Мы с удовольствием экспериментируем с Наташей на съемках, однако на красных ковровых дорожках она придерживается минималистичного естественного макияжа. Ее любимый образ: сияющая кожа и мягкие выразительные глаза — акцент на природную красоту и женственность. Этот макияж всегда остается в тренде. Не перегруженный яркими акцентами, он производит особое впечатление и притягивает внимание», — рассказывает визажист.

Чтобы повторить макияж Натальи, распределите по лицу увлажняющее средство с эффектом сияния. Затем нанесите на лицо неплотную тональную основу, добиваясь эффекта свечения кожи «изнутри». Завершающий штрих в создании идеального тона — легкий консилер, подсвечивающий кожу.

Увлажняющее средство с эффектом сияния Top Secrets Instant Moisture Glow, Yves Saint Laurent

Тональное средство с эффектом сияния All-In-One-Glow, Yves Saint Laurent

Кисточка-хайлайтер для совершенного сияния Touche Eclat, Yves Saint Laurent

Для макияжа глаз вам понадобится тушь с эффектом накладных ресниц, чтобы сделать взгляд максимально выразительным. Распределите легкие сияющие тени по всему подвижному веку, а брови зафиксируйте оттеночной тушью.

Тушь для бровей Couture Brow Mascara, Yves Saint Laurent

Тушь с эффектом накладным ресниц Mascara Volume Effet Faux Cils, Yves Saint Laurent

Жидкие тени для век Full Metal Shadow, 4, Yves Saint Laurent

Чтобы завершить образ, нанесите на «яблочки» щек кремовые румяна естественного оттенка, а на губы — стойкую матовую помаду, которая подчеркнет их цвет.

Стойкая матовая помада Tatouage Couture, 7, Yves Saint Laurent

Румяна-блеск для губ Baby Doll Kiss & Blush Duo Stick, Yves Saint Laurent

Текст: Анна Бонд