18-летний дед: по неизвестным причинам китайский школьник выглядит на 80 лет 

Глядя на Сяо Цуй, можно поклясться, что ему как минимум лет 80. Но на самом деле этому парню всего 18 лет, он учится в школе и страдает от очень редкого синдрома, из-за которого его лицевые мышцы и кожа обвисли. Потому он и выглядит на несколько десятков лет старше, чем ему есть на самом деле.
Источник: Oddity Central
18-летний Сяо Цуй учится в школе в китайском городе Харбин. Но по его внешнему виду так и не скажешь. Он больше похож на пенсионера, а не молодого человека в расцвете сил. Парень рассказал, что впервые заметил симптомы несколько лет назад, с тех пор он с каждым годом выглядит все хуже и хуже, его кожа все больше обвисает. Теперь он выглядит старше, чем его одноклассники, как минимум лет на 50.
Доктора пытаются выяснить, что происходит с несчастным юношей. Специалисты не могут понять, от какого же заболевания он страдает, как его вылечить или хотя бы остановить обвисание кожи. Ну а у парня не остается другого выбора, кроме как принять свою внешность и оставаться позитивным.
К счастью для Сяо Цуй, редкий синдром не повлиял на его здоровье, чувствует он себя хорошо. Сяо Цуй — один из лучших учеников в своей школе, а одноклассники даже называют его Суперменом, потому что он преуспевает по всем предметам. Учителя парня тоже хвалят: хотя Сяо Цуй пришлось много пережить, они убеждены, что он сможет поступить в лучший университет страны и добиться любых целей, которые перед собой поставит.
Сам молодой человек рассказывает, что иногда люди издеваются над ним из-за необычной внешности, но единственный способ выжить в этом положении — оставаться позитивным.
«Я солгу, если скажу, что внешность меня не волнует. Но моя сила в том, что я не унываю».
Сейчас Сяо полностью погружен в учебу и готовится к экзаменам. Парень надеется поступить либо в Пекинский университет, либо в Университет Цинхуа — самые престижные учебные заведения Китая.