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18-летний дед: по неизвестным причинам китайский школьник выглядит на 80 лет
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18-летний дед: по неизвестным причинам китайский школьник выглядит на 80 лет 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Глядя на Сяо Цуй, можно поклясться, что ему как минимум лет 80. Но на самом деле этому парню всего 18 лет, он учится в школе и страдает от очень редкого синдрома, из-за которого его лицевые мышцы и кожа обвисли. Потому он и выглядит на несколько десятков лет старше, чем ему есть на самом деле.
Источник: Oddity Central
18-летний Сяо Цуй учится в школе в китайском городе Харбин. Но по его внешнему виду так и не скажешь. Он больше похож на пенсионера, а не молодого человека в расцвете сил. Парень рассказал, что впервые заметил симптомы несколько лет назад, с тех пор он с каждым годом выглядит все хуже и хуже, его кожа все больше обвисает. Теперь он выглядит старше, чем его одноклассники, как минимум лет на 50.
Доктора пытаются выяснить, что происходит с несчастным юношей. Специалисты не могут понять, от какого же заболевания он страдает, как его вылечить или хотя бы остановить обвисание кожи. Ну а у парня не остается другого выбора, кроме как принять свою внешность и оставаться позитивным.
К счастью для Сяо Цуй, редкий синдром не повлиял на его здоровье, чувствует он себя хорошо. Сяо Цуй — один из лучших учеников в своей школе, а одноклассники даже называют его Суперменом, потому что он преуспевает по всем предметам. Учителя парня тоже хвалят: хотя Сяо Цуй пришлось много пережить, они убеждены, что он сможет поступить в лучший университет страны и добиться любых целей, которые перед собой поставит.
Сам молодой человек рассказывает, что иногда люди издеваются над ним из-за необычной внешности, но единственный способ выжить в этом положении — оставаться позитивным.
«Я солгу, если скажу, что внешность меня не волнует. Но моя сила в том, что я не унываю».
Сейчас Сяо полностью погружен в учебу и готовится к экзаменам. Парень надеется поступить либо в Пекинский университет, либо в Университет Цинхуа — самые престижные учебные заведения Китая.
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