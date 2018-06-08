Лучшие подруги навсегда изуродованы неудачной пластикой

Лучшие подруги оказались навсегда изуродованными после неудачной пластической операции. С того момента прошло 10 лет, однако молодые женщины по-прежнему ходят с раздувшимися лицами. 28-летняя Алвиния Бернандес и ее лучшая подруга 30-летняя Мауи Кабабо из Филиппин никогда не забудут того косметолога из подвальчика, который пообещал им дешевые инъекции наполнителей для лица и «неземную» внешность в 2008 году. Этот организатор подпольного салона красоты не жалел красивых слов, выдавая одно обещание за другим, и совсем молоденькие в то время девушки не удержались, решившись на уколы красоты. Поначалу результаты инъекций им действительно нравились. Однако через три месяца у подруг начался непрекращающийся зуд, появились отёки и онемение. Они обратились к настоящим врачам, которые только развели руками и заявили, что ничего не смогут сделать. Тогда девушки поехали в Манилу, и в столице им провели несколько дорогостоящих хирургических операций, но существенно изменить свою внешность подругам так и не удалось. Сегодня на улицах незнакомые люди дразнят их горгульями и бульдогами. Девушки утверждают, что эти насмешки доводят их суицидальных мыслей, и они отдали бы всё на свете для того, чтобы вернуть свою внешность, которая у них была до злополучных пластических операций.

«10 лет тому назад была еще одна красивая девушка, которая якобы прошла через эти уколы и уговаривала нас, — рассказывает подруге. — Сами мы из деревни и не имеем большого опыта, поэтому мы ей поверили. Мы не знали, что эту девушку использовали просто для рекламы, не имели понятия о том, какие препараты нам вкалывают под кожу. А потом наши лица стали раздуваться и буквально гореть. В прошлом году мы проходили через новые корректирующие операции, но пока существенных изменений добиться не удалось, однако мы не теряем надежды». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)