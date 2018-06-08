За и против: перманентный макияж и личный опыт тех, кто его сделал

Комментирует личный опыт наших читательниц:

Перманентный макияж (татуаж) — это введение красящих веществ в поверхностные слои кожи, что обеспечивает стойкость нанесенного рисунка. В среднем перманентный макияж бровей держится от 6 до 18 месяцев, в зоне губ — от 6 до 24 месяцев, а татуаж межресничного пространства — 1-2 года. Елена, 23 года, Запорожье Имеет положительный опыт татуажа бровей и собирается сделать перманентный макияж губ. Процедура проходила довольно болезненно. Даже несмотря на то что на брови и кожу вокруг мне дважны нанесли анестезирующую мазь, я все чувствовала — обезболивающие препараты на меня почти не действуют. В первый день после татуажа брови очень болели, но отеков и покраснений не было. Уже на второй день боль стихла. Побочных реакций мне удалось избежать, но я соблюдала все меры предосторожности: пока татуаж заживал, избегала зону бровей в повседневном макияже. Результатом я осталась довольна, надеюсь, он будет держаться долго. Через месяц иду на коррекцию и в скором времени собираюсь сделать татуаж губ. Фотография результата через неделю после процедуры. Комментарий эксперта: Есть различные методики перманентного макияжа на разных областях (межресничное пространство, брови, губы) и если обратиться к компетентным специалистам, то они абсолютно безопасны. Но есть свои нюансы: например, индивидуальные особенности пациента и низкий болевой порог. В данном случае болевые ощущения и период заживления в пределах нормы: после татуажа бровей корочки формируются в течении 3-5 дней и постепенно отшелушиваются (1-2 недели). Никаких дополнительных средств использовать не нужно. Главное не травмировать корочки и дать им возможность сойти самим. Анна, 52 года, Москва Имеет неудачный опыт татуажа межресничного пространства и губ. Местная анестезия не избавила от болезненных ощущений. После татуажа межресничного пространства глаза очень долго слезились, было ощущение инородного тела в глазу: читать, работать или просто смотреть телевизор было невозможно. Еще через несколько дней боль прошла, но остался отек и веки опухли. Замаскировать макияжем я это не смогла. Губы заживали гораздо быстрее, хотя мне делали не только контур, а закрашивали основную часть. Но больше всего меня расстроил тот факт, что после заживления оказалось, что стрелки мне нарисовали криво, да и контур губ тоже. Пришлось три раза сходить на коррекцию межреснички и четыре раза — на коррекцию губ. И все равно губами я не довольна — четкого контура так и не получилось. Брови я уже сделать не решусь. Результат татуажа межресничного пространства после трех коррекций. Результат татуажа губ после четырех коррекций. Комметарий эксперта: Жжение в глазах при татуаже межресничного пространства возникает только в случае попадания анестетика на слизистую глаза. При любом дискомфорте во время процедуры пациенту следует сообщить об этом специалисту. На следующий день возможен небольшой отек. Декоративную косметику не рекомендуется использовать 3-5 дней, пока отходит корочка.

В период заживления губ после татуажа рекомендуется смазывать их вазелином в течение недели, а также принимать противовогерпетические препараты по схеме.

Если результат татуажа вам не понравился даже после нескольких коррекций, то его возможно свести. Есть 2 методики сведения перманентного макияжа: с помощью лазера и ремувера (специального состава). На сегодняшний день наиболее безопасен и эффективен лазер.

Вердикт бьюти-отдела: Как видите, татуаж — не самая простая процедура. Но от этого она не становится менее популярной, так как надолго решает проблему ежедневного макияжа. Какой бы татуаж вы ни решили сделать, главное — выберете грамотного специалиста и соблюдайте все правила реабилитации.