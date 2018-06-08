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7 причин перестать носить макияж
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7 причин перестать носить макияж 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: depositphotos
В мире бьюти есть две крайности: приучить девушек пользоваться косметикой, чтобы мейкап стал практически любимым занятием, и совсем наоборот — научить ухаживать за кожей так, чтобы о макияже можно было вообще забыть до ближайших праздников. На случай, если вы не можете решиться закинуть косметичку на антресоль и насладиться естественностью, вот пару убедительных аргументов в пользу no make up.

Если у вас идеальная кожа от природы

Мы все рождаемся с нормальным типом кожи, но с возрастом он меняется на жирный или сухой. Важный аспект — состояние кожи. То есть жирная кожа в разные сезоны может быть обезвоженной или чувствительной. Есть и проблемное состояние кожи. И мы, как правило, пытаемся замазать недостатки тональным кремом или консилером, но только усугубляем ситуацию. Некоторые девушки без каких-либо видимых недостатков на лице все равно наносят макияж, но если у вас от природы ровная поверхность и здоровый цвет кожи, вы следите и ухаживаете за ней, то необходимости в использовании макияжа нет. Наоборот, попытайтесь сохранить природную красоту, которая дана вам изначально.

Пришло время дать коже отдохнуть

Важно помнить, что макияж необходимо правильно удалять перед сном, а после этого нанести уход. Многие девушки в связи с бешеным ритмом жизни не успевают ухаживать самостоятельно за кожей и прибегают к косметическим процедурам, после которых, по совету косметолога, не рекомендуется наносить макияж в течении суток, а иногда и недели, чтобы закрепить результат. Эффект заслуживает того, чтобы посидеть на no make up детоксе.

У вас красивый равномерный загар (или вы безмятежно отдыхаете на море)

Витамин D, который мы получаем при загаре, благотворно влияет на нашу кожу. Но, конечно, не забывайте использовать солнцезащитные средства, чтобы избежать незваной пигментации. У некоторых от солнца исчезают высыпания и следы постакне. Если у вас красивый равномерный загар, вам априори не нужно краситься. Глаза становятся ярче, зубы белее (ну правда же!). То же самое касается и отпуска — дайте коже отдохнуть и преобразиться.

Если вы по уши влюблена

Ну а что? Любовь преображает, а истинное сияние глаз искусственно не создадут ни одни тени, туши и подводки. Ловите момент и сияйте.

Если это идет вразрез с вашей философией

Химический состав косметики может ужаснуть, если вникнуть, что входит в список ингредиентов некоторых средств. Как известно, в большинстве блесков и помад используется собачий жир. Поэтому, например, многие вегетарианцы отказываются от использования бьюти-продуктов или выбирают те, которые не тестируются на животных и имеют натуральные составы.

Ваш благоверный не любит, когда вы накрашена

У вас случались ситуации, когда вы трогательно облокачивали голову на плечо своему мужчине, и на его белоснежной рубашке оставались следы от тонального крема? Если да, то это повод сменить толстый слой штукатурки на легкий деликатный макияж. Все (в том числе и мужчины) ценят натуральную красоту, мастерски подчеркнутую минимумом косметики, а не театральный грим.

Если у вас аллергия

У обладательниц нежной кожи лица иногда появляются высыпания даже от малейшего прикосновения грязных рук или от любого компонента косметического средства. Если у вас наблюдались аллергические реакции, то придется разбираться в составах косметики и делать выбор в пользу качества. При сильной реакции организма сведите макияж к минимуму. Это поможет не раздражать дополнительно чувствительные участки кожи.
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