Выбор редакции PEOPLETALK: топ-5 летних процедур

Какие процедуры можно и нужно делать летом, чтобы выглядеть молодой и красивой? Мы вместе с экспертами салона красоты N1Beauty составили список необходимых «солнечных» услуг.

1. Лазерная эпиляция на аппарате LightSheer DUET

Достаточно сделать четыре-шесть процедур, и можно навсегда забыть о нежелательных волосках! Еще один плюс — это время эпиляции. Один сеанс не займет у тебя много времени. Например, чтобы полностью обработать ноги, нужно всего 15 минут. И кстати, это абсолютно не больно (никакой анестезии тебе не потребуется). Но самое главное — лазер LightSheer можно использовать на загорелой коже!

2. Гидропилинг Hydra Facial

После этой процедуры ты забудешь про тональный крем — кожа и без него будет идеальной. А все потому, что Hydra Facial — это сеанс три в одном: очищение, омоложение и увлажнение.

Во время процедуры мастер будет использовать разные вакуумные насадки, «жонглируя» и меняя их в зависимости от выбранной программы (это может быть экспресс-сеанс, глубокое очищение, омоложение без инъекций, коррекция пигментации, программа для мужчин). Чтобы эффект «закрепился» надолго, лучше пройти полный курс от 5 до 10 процедур.

3. Лазерное омоложение Clear + Brilliant

Лазерное омоложение — идеальный вариант для тех, кто не готов к инъекциям и пластическим операциям. Во время такой процедуры ты будешь ощущать легкое тепло — так работает лазерный луч. Он, кстати, будет проникать глубоко в кожу, восстановления ее изнутри. Видимый эффект будет уже после первой процедуры. Цвет лица выровняется, кожа станет гладкой, пройдут следы постакне и пигментные пятна. Полный курс, как правило, составляет шесть-восемь процедур (делать их нужно один раз в 7–10 дней). Кстати, аппарат Clear + Brilliant может работать на тонкой и чувствительной коже, в частности в зоне подвижного века, молочных желез и внутренней поверхности бедер.

4. Фотоомоложение на аппарате М22 Фотоомоложение проводится в несколько этапов и занимает не более 40 минут. Излучаемые аппаратом световые импульсы разрушают поврежденные и старые клетки и «активируют» работу собственного коллагена и эластина. Еще один плюс — после процедуры ты не увидишь покраснений, отечности и других побочных эффектов. Зато точно получишь ровный цвет лица без пигментных пятен и мелких сосудов. Курс подбирается в зависимости от состояния кожи: от трех до семи сеансов. Кстати, только в июне в салоне Beauty1 действует скидка 20%.

5. Процедура IntracueOcals

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