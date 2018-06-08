Как выглядит Мерьем Узерли до и после пластических операций

Немецко-турецкая тридцатипятилетняя актриса из сериала «Великолепный век» стала практически неузнаваемой из-за трансформации своей внешности. Актриса не только изменила цвет волос, но и увеличила свои губы, с помощью контурной пластики сделала себе ярко выраженные скулы.

Все изменения сделали Мерьем Узерли абсолютно непохожим человеком, какой она была до экспериментов над своей внешностью. Узнаем, как актриса менялась до и после пластики.

У сериала «Великолепный век» очень много поклонников по всему миру. И часть фанатов появилась благодаря Мерьем, которая сыграла Хюррем.

Яркая, красивая, рыжеволосая турчанка с немецкими корнями, своим пленительным взглядом заставляла переживать миллионы поклонников, смотрящих это сериал. В связи с внешними изменениями актрисы поклонников очень интересует, что же сделала Мерьем со своим лицом и через какие процедуры она прошла.

Нос. Если сравнивать фото​ прошлых лет и в настоящем времени, то отчетливо видно, что пластические хирурги провели коррекцию носа актрисы. Он стал более изящным, тонким и женственным.

Скулы. Лицо Мерьем в молодости было округлым и имело плавные очертания. Сейчас у актрисы ярко выражены скулы, что дает право думать о филлерах, которыми звезда изменила лицо.

Губы. Эта часть лица актрисы всегда привлекала фанатов мужского пола. Они всегда выделялись на лице девушки. Сейчас они смотрятся более объемными, и верхняя губа выглядит больше из-за ее изменения. Надо констатировать тот факт, что губы Мерьем Узерли до и после пластики остаются такими же привлекательными.

Липосакция. Эксперты в области похудения сходятся во мнении, что тело Мерьем подвергалось липосакции. Ее скачки в весе не могли не сказаться на тонусе кожи в области живота, тем более после родов. Однако там, у звезды все в порядке и нет ни намека на лишние килограммы.

Что сделала еще немецко-турецкая актриса с собой остается только догадываться. Но что сподвигло девушку на такие изменения, которая как будто хочет она доказать кому-то, что стала еще красивее после рождения дочери.

Рассмотрим краткую биографию актрисы и что предшествовало серьезным изменениям в ее внешности (фото​).

Успех

Мерьем родилась в семье, где были тесно связаны две национальности: турки и немцы. Мерьем с детства посещала театральные занятия и к окончанию школы твердо решила научиться актерскому мастерству. Отучившись в Германии на актрису, Узерли ждала предложений от продюсеров, но безуспешно.

Когда ее пригласили на кастинг в Турцию, Мерьем не думала ни секунды. Она сразу переехала в Стамбул, где незамедлительно занялась изучением турецкого языка. У турецкой публики Узерли сразу приобрела огромный успех из-за своего происхождения.

Впоследствии у актрисы, от бешеного ритма жизни начались нервные срывы, которые сопровождались личной драмой в отношениях. В то время Мерьем Узерли еще не прибегала к изменениям в своей внешности. Если сравнить актрису до и после пластики, то можно отметить, что Мерьем всегда была удивительно красива.

Личная жизнь

Длительное время Мерьем встречалась с бизнесменом Джаном Атешем. Мужчина долго ухаживал за Узерли, пока не влюбил ее в себя. Впоследствии актриса постоянно вытаскивала его после затяжных депрессий из-за неудач в бизнесе. Джан мало того что оставил свою прежнюю семью, так еще и систематически изменял ей с популярными турецкими звездами.

Атеш постоянно пытался внушить актрисе, чтобы она не возлагала на него больших надежд. Он не хотел связывать себя снова узами брака, но на этот раз с Узерли.

И когда девушка решила окончательно уйти от своего спутника, она узнала что носит их совместного ребенка. Атеш сразу дал понять, что ей следует сделать аборт и это стало последней точкой в их романе.

Уход из сериала «Великолепный век»

Актриса впала в депрессию и покинула популярный сериал. Уехав в Берлин, проходила долгую реабилитацию после разрыва с Джаном. Родив дочь Лару, Мерьем как будто снова родилась сама. По прошествии двух месяцев после родов, Узерли снова вернулась на съемки, но уже в другие сериалы.

Актриса является востребованной медийной личностью и впереди у нее много запланированных съемок в турецких и немецких многосерийных фильмах. Мерьем Узерли обладает красотой смешения двух культур: восточной и европейской. Поэтому сравнивая фотографии до и после пластики, хочется отметить ее необычную внешность, которая подарена ей природой.

Новое счастье Мерьем

В 2015 году актриса познакомилась с Альпом Озджан из Франции, за которого решила выйти замуж. Но отсутствие спокойной жизни и постоянные разлуки разрушили их счастье. К тому же ее бойфренд был очень ревнивым человеком, который постоянно ее в чем-то упрекал.

Пережив расставание, звезда отдала себя воспитанию маленькой дочери Ларе. Но как пишут СМИ в последних новостях, пара снова вместе и на этот раз они действительно скоро поженятся.

Многие фанаты неоднозначно приняли трансформацию внешности Мерьем Узерли. Многие поклонники просят ее остановиться и больше ничего не делать со своим лицом и волосами. Но в любом случае Узерли любят не только за ее красоту, но и за умение перевоплощаться в своих героинь на мировых телеэкранах.