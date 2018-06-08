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В Москве закрыли клинику, где пациентка умерла после пластики груди
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В Москве закрыли клинику, где пациентка умерла после пластики груди
Мир24
53 минуты назад
Женский форум
Клиника, пациентка которой умерла после неудачной пластической операции на груди, закрыта с 7 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
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