Минтранс Карелии сообщает о переносе социальных рейсов «Комет»

Внесены изменения в дни выхода судов по маршруту «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Великая Губа — Петрозаводск».

В связи с празднованием Дня России даты социальных рейсов «Кометы» по маршруту «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Великая Губа — Петрозаводск» изменились

В связи с празднованием Дня России министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи извещает о переносе дат выполнения социальных рейсов по маршруту «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Великая Губа — Петрозаводск».

Для удобства граждан вместо 8 и 10 июня 2018 года рейсы будут выполнены 9 и 12 июня 2018 года. Время отправления «Кометы» из Петрозаводска — 18.00.

Стоимость поездки из г. Петрозаводска в д. Сенная Губа — 830 рулей; из г. Петрозаводска на о. Кижи — 919 рублей; из г. Петрозаводска в с. Великая Губа — 1215 рублей. На детские билеты действует скидка 50%.