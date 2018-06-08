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Минтранс Карелии сообщает о переносе социальных рейсов «Комет»
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Минтранс Карелии сообщает о переносе социальных рейсов «Комет» 

Карельские вести 19 минут назад
Фото: Карельские вести
Внесены изменения в дни выхода судов по маршруту «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Великая Губа — Петрозаводск».
В связи с празднованием Дня России даты социальных рейсов «Кометы» по маршруту «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Великая Губа — Петрозаводск» изменились
В связи с празднованием Дня России министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи извещает о переносе дат выполнения социальных рейсов по маршруту «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Великая Губа — Петрозаводск».
Для удобства граждан вместо 8 и 10 июня 2018 года рейсы будут выполнены 9 и 12 июня 2018 года. Время отправления «Кометы» из Петрозаводска — 18.00.
Стоимость поездки из г. Петрозаводска в д. Сенная Губа — 830 рулей; из г. Петрозаводска на о. Кижи — 919 рублей; из г. Петрозаводска в с. Великая Губа — 1215 рублей. На детские билеты действует скидка 50%.
По материалам: ptzgovorit.ru
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