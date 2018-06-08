Воск или шугаринг: как лучше удалять нежелательные волосы

Можно ладить с лучшей подругой, смотреть вместе в десятый раз ее любимый фильм и иметь схожие вкусы относительно мужчин. И только один вопрос никогда не закончится миром: воск или шугаринг? Она уверена, что ваше увлечение ваксингом к добру не приведет, а вот к вросшим волоскам — запросто. А вы не готовы к сахару — это больнее. Так кто же прав?

Эпиляция воском

Восковая эпиляция (ваксинг) предполагает удаление нежелательных волос при помощи расплавленного воска. В зависимости от метода воск может быть горячим, теплым или холодным. На предварительно очищенную кожу наносят тальк, после — жидкий воск, который удаляется при помощи специальной полоски. Особенность метода заключается в том, что воск наносится строго по росту волос, а удаляется против него.

Плюсы:

Воск хорошо захватывает даже самые короткие волоски. И это спасает, когда еще рано делать эпиляцию, но очень надо. Сегодня. Прямо сейчас.

Ваксинг дешевле, чем шугаринг.

Процедура происходит быстрее, потому что за раз можно захватить большую поверхность.

Имеет накопительный эффект. С каждым разом волосы становятся тоньше и слабее.

Минусы:

Больнее, чем шугаринг. Одновременное удаление большого участка вызывает не самые приятные ощущения.

Есть риск обжечься. А значит, мастера нужно выбирать гораздо тщательнее.

Многие после ваксинга замечают вросшие волосы.

Сложно удалить остатки с кожи. Если мастер оставит даже маленький кусочек на теле — он навсегда прилипнет к белью.

Кому подходит?

Обладательницам жестких волос и не самой чувствительной кожи. Для тех, кто не хочет тратить много времени на эпиляцию и готов потерпеть болезненность процедуры. К тому же если вы ранее не замечали у себя вросших волос, вряд ли ваксинг это спровоцирует.

Эпиляция сахаром, или шугаринг

Метод пришел к нам с Востока. С древних времен восточные женщины удаляли волосы смесью, приготовленной из сахара, воды и лимона. Сейчас, конечно, стало попроще: варить ничего не приходится — достаточно записаться на услугу шугаринга в ближайший салон. Принципиальное отличие техники от предыдущей заключается в том, что сахар наносится на кожу против роста волос (это, кстати, неприятно), а отдирается по росту. Если вы замечаете, что мастер делает все наоборот, бегите. Да, прямо на этом этапе.

Плюсы:

Это менее болезненно. Волоски убираются маленькими участками и постепенно.

Натуральные ингредиенты сводят возможность проявления аллергии к минимуму.

Благодаря удалению по росту, волосы редко ломаются и выдергиваются с корнем.

Состав легко смывается с кожи теплой водой, а с одежды сходит после обычной стирки.

Минусы:

Некоторые девушки замечают повреждение верхнего слоя кожи после эпиляции. Но с опытным мастером все должно пройти в буквальном смысле гладко.

Шугаринг обойдется дороже, чем воск.

Иногда один участок приходится обрабатывать несколько раз. Бывает такое, что за раз схватываются не все волоски.

Процесс нанесения пасты не самый приятный — волосы натягиваются вместе с кожей.

Кому подходит?

Девушкам с чувствительной кожей и сторонницам натуральной косметики. Тем, кто выбирает сахарную эпиляцию, нужно понимать, что волоски длиной менее 3–4 мм удалить практически нереально.

Мнение эксперта

— Разумеется, выбор каждый делает сам. Для восковой эпиляции Lycon, к примеру, волоски долго отращивать не нужно, достаточно одного миллиметра. Для шугаринга нужно минимум три миллиметра.

Что касается врастания волос, это зависит от нескольких факторов: работа мастера, индивидуальная реакция из-за снятия верхнего слоя кожи, уход за кожей после эпиляции. Основная причина врастания волос — это их истончение. Если вовремя не отшелушивать кожу, тонкому и мягкому волоску будет сложно пробиться на поверхность, он начнет закручиваться и расти вдоль верхнего слоя кожи. Главное, не пытаться самостоятельно удалять вросшие волосы. Идеальным вариантом будет обращение к специалисту.

После эпиляции очень важен правильный домашний уход. Используйте скраб два-три раза в неделю, ежедневно увлажняйте кожу лосьонами и кремами. В нашем салоне мы рекомендуем клиентам сыворотку Lycon Ingrown X-It Solution против врастания волос. Салициловая кислота в ее составе размягчит ороговевший слой кожи, молочная кислота увлажнит, арника и аллантоин ускорят заживление и избавят от воспалений.

Мелания Касенова, мастер восковой эпиляции

салона Wax&Go на Рублевском шоссе

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