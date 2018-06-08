Воск vs шугаринг: как удалять нежелательные волосы 

Можно ладить с лучшей подругой, смотреть вместе в десятый раз ее любимый фильм и иметь схожие вкусы относительно мужчин. И только один вопрос никогда не закончится миром: воск или шугаринг? Она уверена, что ваше увлечение ваксингом к добру не приведет, а вот к вросшим волоскам — запросто. А вы не готовы к сахару — это больнее. Так кто же прав?
Эпиляция воском
Восковая эпиляция (ваксинг) предполагает удаление нежелательных волос при помощи расплавленного воска. В зависимости от метода воск может быть горячим, теплым или холодным. На предварительно очищенную кожу наносят тальк, после — жидкий воск, который удаляется при помощи специальной полоски. Особенность метода заключается в том, что воск наносится строго по росту волос, а удаляется против него.
Плюсы:
- Воск хорошо захватывает даже самые короткие волоски. И это спасает, когда еще рано делать эпиляцию, но очень надо. Сегодня. Прямо сейчас.
- Ваксинг дешевле, чем шугаринг.
- Процедура происходит быстрее, потому что за раз можно захватить большую поверхность.
- Имеет накопительный эффект. С каждым разом волосы становятся тоньше и слабее.
Минусы:
- Больнее, чем шугаринг. Одновременное удаление большого участка вызывает не самые приятные ощущения.
- Есть риск обжечься. А значит, мастера нужно выбирать гораздо тщательнее.
- Многие после ваксинга замечают вросшие волосы.
- Сложно удалить остатки с кожи. Если мастер оставит даже маленький кусочек на теле — он навсегда прилипнет к белью.
Кому подходит?
Обладательницам жестких волос и не самой чувствительной кожи. Для тех, кто не хочет тратить много времени на эпиляцию и готов потерпеть болезненность процедуры. К тому же если вы ранее не замечали у себя вросших волос, вряд ли ваксинг это спровоцирует.
Эпиляция сахаром, или шугаринг
Метод пришел к нам с Востока. С древних времен восточные женщины удаляли волосы смесью, приготовленной из сахара, воды и лимона. Сейчас, конечно, стало попроще: варить ничего не приходится — достаточно записаться на услугу шугаринга в ближайший салон. Принципиальное отличие техники от предыдущей заключается в том, что сахар наносится на кожу против роста волос (это, кстати, неприятно), а отдирается по росту. Если вы замечаете, что мастер делает все наоборот, бегите. Да, прямо на этом этапе.
Плюсы:
- Это менее болезненно. Волоски убираются маленькими участками и постепенно.
- Натуральные ингредиенты сводят возможность проявления аллергии к минимуму.
- Благодаря удалению по росту, волосы редко ломаются и выдергиваются с корнем.
- Состав легко смывается с кожи теплой водой, а с одежды сходит после обычной стирки.
Минусы:
- Некоторые девушки замечают повреждение верхнего слоя кожи после эпиляции. Но с опытным мастером все должно пройти в буквальном смысле гладко.
- Шугаринг обойдется дороже, чем воск.
- Иногда один участок приходится обрабатывать несколько раз. Бывает такое, что за раз схватываются не все волоски.
- Процесс нанесения пасты не самый приятный — волосы натягиваются вместе с кожей.
Кому подходит?
Девушкам с чувствительной кожей и сторонницам натуральной косметики. Тем, кто выбирает сахарную эпиляцию, нужно понимать, что волоски длиной менее 3–4 мм удалить практически нереально.
Мнение эксперта
— Разумеется, выбор каждый делает сам. Для восковой эпиляции Lycon, к примеру, волоски долго отращивать не нужно, достаточно одного миллиметра. Для шугаринга нужно минимум три миллиметра.
Что касается врастания волос, это зависит от нескольких факторов: работа мастера, индивидуальная реакция из-за снятия верхнего слоя кожи, уход за кожей после эпиляции. Основная причина врастания волос — это их истончение. Если вовремя не отшелушивать кожу, тонкому и мягкому волоску будет сложно пробиться на поверхность, он начнет закручиваться и расти вдоль верхнего слоя кожи. Главное, не пытаться самостоятельно удалять вросшие волосы. Идеальным вариантом будет обращение к специалисту.
После эпиляции очень важен правильный домашний уход. Используйте скраб два-три раза в неделю, ежедневно увлажняйте кожу лосьонами и кремами. В нашем салоне мы рекомендуем клиентам сыворотку Lycon Ingrown X-It Solution против врастания волос. Салициловая кислота в ее составе размягчит ороговевший слой кожи, молочная кислота увлажнит, арника и аллантоин ускорят заживление и избавят от воспалений.