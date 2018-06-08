Новинки недели: косметика, с которой ты забудешь про фотошоп и фильтры

Мы нашли косметические новинки, которые не только хорошо работают (улучшают цвет лица, омолаживают кожу, возвращают блеск волосам и придают губам соблазнительный объем), но и помогут тебе эффектно выглядеть на фото в Instagram!

Помада Le Rouge Liquide, Givenchy, 2705 р.

Эта помада, словно бархат, мягко ложится на губы, придавая им красивый оттенок. Кстати, держится она стойко (не выдержит только страстных поцелуев) и не забивается в уголки губ.

Липосомированный солнцезащитный крем Repaskin Silk Touch Spf 30, Sesderma, 2860 р.

Его можно и нужно использовать летом в городе и на пляже. Он не только защитит кожу от вредных УФ-лучей, но еще и увлажнит ее. Главное — не забывай в отпуске обновлять его каждые два часа.

Ночной крем для лица «Матрикс Про — Коллаген», Elemis, 12 790 р.

Одна ночь с этим кремом заменит тебе неделю отдыха на spa-курорте. Пока ты будешь спать, он будет активно работать, устраняя все признаки стресса и усталости, разглаживая морщины и возвращая коже сияние.

Новая гамма антивозрастных средств Lift-Structure, Filorga, от 5300 р.

Отличные новинки для тех, кто боится уколов и не готов делать инъекционные процедуры. В этих средствах есть все необходимые компоненты для омоложения и лифтинг-эффекта (например, гиалуроновая кислота и растительная плазма из корневища куркумы). Первый видимый результат ты получишь уже через неделю использования всех продуктов новой гаммы.

Блеск для губ Nourishine, «Л'Этуаль», 790 р.

Этот блеск на основе гиалуроновой кислоты, подобно филлеру, визуально сделает твои губы больше и сексуальнее. Остается только выбрать цвет. Мы предлагаем делать ставку на яркие оттенки, например особенно хорош малиново-алый.

Гидрогелевый патч для губ с ягодами Sally's Box, 290 р.

Поверь, этот патч — must have для всех. Он отлично питает и увлажняет губы, делает их соблазнительнее и объемнее. А еще с ним получаются забавные селфи — то, что нужно для продвижения твоего Instagram.

Линейка средств Dream Cream, «Черный жемчуг», цены по запросу

Если использовать все средства этой линии комплексно, то ты получишь такой же антивозрастной эффект, как после фотоомоложения. Особое внимание обрати на спрей! Он идеально освежает кожу!

Пенка для лица для возрастной кожи, Botavikos, 180 р.

Легкая и воздушная пенка деликатно очистит лицо и вернет коже сияние. Большой плюс — она не оставляет после себя чувства сухости и стянутости. Так что ее смело можно использовать даже тем, у кого очень чувствительная кожа.

Березовая линия Weleda (антицеллюлитное масло, пилинг и БАД «Березовый эликсир» для бережного детокса), цены по запросу

Все средства этой линии предназначены для очищения кожи и организма в целом. Советуем обязательно попробовать БАД «Березовый эликсир». Готовить его просто: смешай две чайные ложки эликсира с водой и выпей. Желательно принимать его ежедневно, тогда и результат будет ярче: все шлаки и токсины выйдут, и ты будешь чувствовать потрясающую легкость во всем теле.

Шампунь на мицеллярной основе, «Чистая линия», 90 р.

Его можно использовать каждый день. Он гарантирует бережное очищение и деликатный уход как в самом роскошном салоне красоты. Уже через неделю регулярного применения ты заметишь, что волосы стали более гладкими, мягкими и блестящими.

Летняя коллекция макияжа Summerin L. A., Pupa, цены по запросу

Из этой коллекции обязательно попробуй голографические тени с водостойким эффектом. Их можно взять с собой и при необходимости нанести прямо пальцами — кремовая текстура легко растушевывается, а насыщенный цвет продержится восемь часов как минимум.

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