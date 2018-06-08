Ароматы ÉLISIRE Elixirs of Desire: эликсиры страсти, воспевающие красоту цвета

Пять исключительных ароматов высокой концентрации, придуманные французским художником и создателем ароматов Франком Зальцведелем, проживающим в Нью-Йорке. Франк начинал свою карьеру в Giorgio Armani, где он работал над Acqua di Gio и Mania, потом в Viktor & Rolf, с которым он создал Flowerbomb. Флаконы созданы под художественным руководством Малина Эриксона, который работал на многие престижные в мире моды и красоты марки, такие как Viktor & Rolf, Armani, Prada и Guerlain, и это только несколько имён.

«При помощи ÉLISIRE я хотел рассказать о своей любви к аромату и рисованию, а также о том, насколько я очарован природой. Мир, небо, солнце, свет, звезды и простые детали. Но больше всего — превосходство Цвета, его воздействие на чувства и эмоции. Цвет имеет таинственную силу мгновенно действовать на тело и разум. Я разрабатывал ÉLISIRE как раннюю зарю цвета, особенные моменты, когда время останавливается, приглашая созерцать заполненный новыми обещаниями горизонт… Добро пожаловать в мир ÉLISIRE», Франк Зальцведель.

EAU PAPAGUÉNAЭкстракт света Верхние ноты: бергамот, цветок грейпфрута, кардамон. ноты сердца: цветок апельсина, сицилийский апельсин, амброксан. Базовые ноты: ладан, гаитянский ветивер, кипарис, мускус солнце на коже. Восхитительный. Витаминизированный. Восстанавливающий. Лучезарные цитрусовые ноты. Сластолюбивый амброксан. Дымчатый ветивер. Солнечная, чувствительная и сверкающая элегантность. Просто божественный. Насыщенный, яркий, восхитительный, жёлтый. Рассеивающийся аромат цветка апельсина. Блистательный. Каскад пыльцы цветов. Чувства на взводе. Светлые, радостные. Ропот растений, прирученные джунгли. Мята, базилик, эстрагон. Возбуждающий. Бодрящий. Элегантный. Создан совместно с Пьером Негрином.

AMBRE NOMADE Восточные мечты

Верхние ноты: шалфей мускатный, абрикос, имбирь. Ноты сердца иланг-иланг, кедр, ладанник. Базовые ноты: пачули, олибанум смолистый, ваниль, мускус другие страны. Архипелаг ощущений. Закат. Великолепный. Алый. Раскалённый. Ароматный шалфей, бархатный абрикос, кусочки имбиря. Магнетический коктейль. Сладостный, наивысший и радужный. Игра тени и света. Затмение солнца. Интенсивный. Таинственный иланг-иланг, мистическая древесина, опьяняющая канифоль, сладкая ваниль. Священные сверкающие ванны под луной. Шёлковый цвет шафрана. Экзотический. Интригующий. Экстраординарный. Создан совместно с Пьером Негрином.

ÉLIXIR ABSOLUСказочная красота

Верхние ноты: калабрийский бергамот, мандарин, малина, бутон розы, фрезия. Ноты сердца: мимоза, апельсиновый цветок, цветок таитянского тиаре, жасмин, иланг-иланг, ирис. Базовые ноты: сандаловое дерево, амбра, цветок пачули, ваниль, мускус пламенный, как фуксия, радужный, как шантунг. Сверкающий мандарин, летняя малина, роза в бутонах, улыбка фрезии. нектар амброзии. женская решительность. мимоза, цветок апельсина, цветок таитянского тиаре, иланг-иланг, ирис. изобилие цветов. роскошный. ослепительный. пленительный. дуновение амбры, ванили, сандалового дерева и пачули. Вызывающий эйфорию. Наслаждение сказочным праздником. Создан совместно с Илиасом Эрменидисом.

POUDRE DÉSIRЛичное приворотное зелье Верхние ноты: калабрийский бергамот, мандарин, розовой перец ноты сердца ирис, экстракт египетского жасмина, лепестки жасмина, гардения. Базовые ноты: мускус, кедровое дерево, гелиотроп лучи солнца, окружённые ореолом. Под покровом лепестков цитрусовые ноты окрашиваются в цвет розового сердца. Полупрозрачный. Расплывчатый. Яркий. Властный аромат экстракта ириса, жасмина и гардении. Деликатно припудренный и приправленный пряностями аккорд. Завораживающий. Изысканность кедра. Пагубность гелиотропа и муската. Страстное приворотное зелье. Облако пудры. Звёздная пыль. Цветочное созвездие. Вечная деликатность. Создан совместно с Альберто Морилласом.

JASMIN PARADISЭдемский сад Верхние ноты: нероли, сицилийский бергамот, апельсиновый цветок, розовый грейпфрут. Ноты сердца индийский жасмин, лепестки жасмина, парадизон, мате. Базовые ноты амброксан, ладан, олибанум, мускат невероятный сад среди средиземноморский голубизны. Зелёный. Точеный. Очаровательный. Божественные ароматы. Мириады цветов жасмина, готовых распуститься. Цитрусовые ноты и цветы апельсина придают воздуху сияние. Лучезарный. Прозрачный, как кристалл. Бодрящий. Листок мате добавляет зелёную, чистую и природную нотку. Расплывчатый. Свежий. Насыщенный. Ладан, окрашенный амброксаном, олибанумом и мускусом. Таинственный. Чувственный. Райский. Создан совместно с Альберто Морилласом.

Ароматы ÉLISIRE Elixirs of Desire представлены в бутике Teма31 в Белгороде, по адресу: проспект Богдана Хмельницкого, 38.