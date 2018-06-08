Парфюмер Жак Золти: «Мне совсем не надо думать о бизнесе, достаточно думать о хороших ароматах»

Да и свой одноименный бренд Jacques Zolty он создал не где-нибудь там, а на острове миллионеров Сен-Бартелеми в Карибском море, куда он переехал в 1980-х после многолетних путешествий. Там, вдохновившись красотой окружающего мира, он начал создавать ароматы, буквально погружающие в атмосферу безмятежности.

В какой момент вы поняли, что хотите открыть для себя такой вид искусства как парфюмерию?

Я профессиональный фотограф, и для меня поймать тот самый момент и запечатлеть его на пленке — это основная цель моего творчества. Когда я впервые приехал на Сен-Бар, я был потрясен красотой этого почти дикого острова. Я любовался морем, песком, солнцем, пейзажами природы. И я много фотографировал. Но в какой-то момент мне показалось, что фотография недостаточно хорошо передает ощущения подлинной красоты, которое я испытывал. Все вокруг источало ароматы, сама любовь витала в воздухе, и я обратился к возможностям парфюмерии, для того, чтобы во всей полноте передать переполнявшие меня чувства.

У парфюмерии есть что-то общее с фотографией? Мастерство фотографа помогло вам в новом увлечении?

Отчасти: когда я смотрю на фотографию моря, я буквально слышу запах моря. Когда я вижу фотографию пшеничного поля — чувствую, как пахнет пшеница.

Фотография помогает поймать момент, сохранить его навсегда. Парфюм, по сути, делает то же самое: он дает возможность связать мгновение с определенным аккордом, мы ассоциируем это мгновение с ароматом. Поэтому аромат для меня — это ольфакторное воплощение фотографии.

Какие трудности испытывает человек, который решает начать парфюмерный бизнес?

Для меня особых трудностей не было, потому что не было как таковой идеи о парфюмерном бизнесе. Был аромат, который сделал для меня мой знакомый парфюмер, и множество друзей, среди которых многие известные люди, постоянно меня спрашивали, где этот аромат можно купить. Потом я познакомился с Синди Гийеман, основательницей итальянского парфюмерного дома Moresque, мы подружились, и она предложила мне совместно развивать эту парфюмерную историю. Конечно, я считаю, что мне очень повезло, благодаря людям которые меня окружают мне совсем не надо думать о бизнесе, достаточно думать о хороших ароматах.

Кто из известных людей, с кем вам приходилось работать, вдохновил вас на создание аромата?

Можно сказать, все они! Сальвадор Дали, принцесса Диана, Синди Кроуфорд, Патрик Демаршелье Филипп Старк , Марк Главиано и многие другие мои друзья. На Сен-Барте все они как будто срывают маски и становятся настоящими, очень милыми, очаровательными и простыми людьми. Я думаю, что именно для таких искренних, красивых и талантливых людей я делаю ароматы, в каждом из которых заключена частичка этого удивительного острова.

Какой ингредиент вы никогда не станете использовать и почему?

Такого нет. Я против любых ограничений.

Дайте совет человеку, который мечтает найти свой аромат, но совсем не понимает в парфюмерии?

Начинайте с моего A Bientot! А вообще, можно дать много советов. Вспомнить счастливый момент, или просто довериться своему вкусу. Но я сторонник практических решений. Во-первых, выбирайте аромат, где много натуральных абсолю. Они идеально смешиваются с запахом тела и, сильно изменяясь, создают ваш личный аромат, очень привлекательный для окружающих. Во-вторых, есть ряд нот, которые всегда обладают определенным воздействием, к примеру, тубероза всегда будет очень соблазнительна, а цитрусовые — поднимать настроение. Решите, что вам сейчас больше нужно и наносите.

Какая история у аромата J’Suis Snob?

Je suis Snob — название моей любимой песни Бориса Виана . Это прекрасный французский писатель и музыкант, друг Жана-Поля Сартра, автор романа «Пена Дней», одного из лучших французских романов ХХ века. Мне нравится само слово «сноб». Если избавить его от негативных коннотаций, то это человек с очень яркой индивидуальностью, предпочитающий жить своей жизнью.

Расскажите о первом аромате в жизни, который вас впечатлил?

Первый любимый аромат — это L’Eau от Diptyque. Тогда это было неким знаком принадлежности к богеме, и, как только я перебрался в Париж, первым делом купил себе его. Я помню, мне он показался очень необычным, а потом я обнаружил, что им пользуются буквально все мои друзья. На одной вечеринке, где я познакомился с Аленом Делоном Катрин Денев , я насчитал восемь человек с ароматом L’Eau, тогда я решил, что как бы он мне ни нравился, надо найти что-то еще.

Есть ли у вас аромат, который вы мечтаете создать? Если да, то каким он будет?

У меня много замыслов, думаю, многие удастся воплотить. Какими будут эти ароматы? Очень красивыми. Я обещаю.